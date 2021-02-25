中國即將召開「兩會」 北京動員軍警、設重重關卡安檢
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-25 10:08:06
中國即將在3月4日、5日在北京召開「政協會議、「人大會議」（兩會），2021年為中國共產黨成立100週年，也是「十四五」計畫開局之年，備受外界矚目，北京也同樣以最高規格的維安工作確保兩會順利。
據中國媒體報導，各地公安局相繼公布兩會安保維穩工作，2月26日起將啟動全國「兩會」安保模式，要求「召之即來、來之能戰」的應變能力。北京市委書記蔡奇24日前往兩會駐地，強調兩會即將召開，要切實提高政治站位，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，以首善俵準做好全國兩會服務保障工作，展現首都應有的風采。北京自2月22日起實施安檢，括進京交通管控檢查、郵件要2次安檢，從天津、河北、內蒙、遼寧、山西、山東等地建構環京寄遞體系的「護城河」防線；同時，3月1日起至12日，涵蓋兩會期間，北京地區禁飛無人機、空拍機、滑翔傘等「低慢小」航空機器。新型冠狀病毒（COVID-19）疫情方面，北京2月24日0時至24時，無新增本土確診案例、疑似案例和無症狀感染者；同時，境外移入的確診、疑似、無症狀感染者也為0。地區整體疫情趨緩，但出於疫情防控，今年兩會將不邀請境外記者前往，僅邀請部分在北京的記者透過網路視訊等方式採訪。