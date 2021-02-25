NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／拿小將比MVP　柯爾稱KD當年都要時間適應

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-25 10:10:28

Kelly Oubre Jr.
▲勇士前鋒Kelly Oubre Jr.出手投籃。（圖／美聯社／達志影像）
本季從太陽轉戰勇士的Kelly Oubre Jr.表現起伏不定，勇士主帥Steve Kerr表示隊友Stephen Curry、Draymond Green太過特別，當年連Kevin Durant都要幾個月才能完全適應，相信有天賦的Oubre Jr.會打得更好。
我是廣告 請繼續往下閱讀
25歲Oubre Jr.自2月開始表現才越趨穩定，場場得分上雙，對陣小牛時繳出單場40分含7記三分球，寫下勇士隊史第三紀錄，昨天交手尼克也貢獻團隊次高的19分8籃板，今天背靠背出戰溜馬再度先發上場。
Kerr表示，勇士在聯盟中相當獨特，尤其Curry和Green，一個是控球中鋒、一個是不需要持球的後衛，這種組合以前在NBA從沒看過，所以任何新加入的成員都需要時間適應，就連KD也都花了幾個月才完全適應。
Kerr也稱讚Oubre Jr.，「過去幾周內他找回狀態並不讓我驚訝，因為他天賦很高而且非常努力，聽從教練指示，他擁有一切優勢，所以他適應球隊並打得更輕鬆只是時間問題。」
開季至今32場比賽，Oubre Jr.場場先發，場均可攻下15.1分、6籃板、1.4助攻，三項數據皆比生涯場均數還高。
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
25%75%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.64%95.36%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀