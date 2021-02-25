NBA／拿小將比MVP 柯爾稱KD當年都要時間適應
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-25 10:10:28
本季從太陽轉戰勇士的Kelly Oubre Jr.表現起伏不定，勇士主帥Steve Kerr表示隊友Stephen Curry、Draymond Green太過特別，當年連Kevin Durant都要幾個月才能完全適應，相信有天賦的Oubre Jr.會打得更好。
25歲Oubre Jr.自2月開始表現才越趨穩定，場場得分上雙，對陣小牛時繳出單場40分含7記三分球，寫下勇士隊史第三紀錄，昨天交手尼克也貢獻團隊次高的19分8籃板，今天背靠背出戰溜馬再度先發上場。Kerr表示，勇士在聯盟中相當獨特，尤其Curry和Green，一個是控球中鋒、一個是不需要持球的後衛，這種組合以前在NBA從沒看過，所以任何新加入的成員都需要時間適應，就連KD也都花了幾個月才完全適應。Kerr也稱讚Oubre Jr.，「過去幾周內他找回狀態並不讓我驚訝，因為他天賦很高而且非常努力，聽從教練指示，他擁有一切優勢，所以他適應球隊並打得更輕鬆只是時間問題。」開季至今32場比賽，Oubre Jr.場場先發，場均可攻下15.1分、6籃板、1.4助攻，三項數據皆比生涯場均數還高。