批藻礁環評沒公信力 潘忠政：賴清德用政治力介入
記者吳承翰／台北報導
2021-02-25 10:28:23｜2021-02-25 10:40:16
民間環保團體發起搶救藻礁公投連署，要阻止中油在桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區興建天然氣接受站。今（25）日公投領銜人潘忠政上廣播節目，他表示過去跟民進黨是盟友關係，觀新藻礁能劃為保護區。對於民進黨政府現今強調中油開發藻礁有環評背書，潘反斥當年時任行政院長賴清德下指導棋，要環評在時間內通過，連環保署副署長詹順貴都不願意背書、因此求去，「這就是政治力介入。」
潘忠政表示，中油要在觀塘建立天然氣接收站，2018年7月被環評委員會以「建接收站需要在當地蓋工業港，會影響生態」為由退回。未料同年8月底，賴清德在接受媒體訪問時，喊話三接環評9月底就要過，行政體系立刻動起來，環保署長李應元親自主持，13天內連開3次環評會，貫徹賴的政治決定。潘忠政指出，退回三接是專家的專業評估，在賴清德的指示下通過，很多人不能接受，以退席的方式抗議、並試圖讓會議流會，但環保署仍找到幾位專家願意出席背書，即便其中有2位專家投下棄權，但官派代表有7位，只要會議能開成，三接環評就能在政治力主導下通過。潘忠政還原當年，他們多次跟行政院官員開會溝通，但官員們也只能低頭說「這是政治決定」，潘指出連詹順貴都為此辭官，三接環評並無專業性可言。