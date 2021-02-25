頭獎連27槓！威力彩今衝7.2億 這類人最易中頭獎
記者顏真真/台北報導
2021-02-25 10:48:33
大樂透持續開出頭獎，不過，威力彩卻已連續27期頭獎都槓龜，也使得頭獎累計達到6億5783萬6157元，台灣彩券公司更預估今（25）日晚上開獎的威力彩銷售金額預估有2.2億元，頭獎上看7.2億元。
威力彩自去（2020）年11月19日開出頭獎，1注獨億3億7213萬7000元，至今已連續27期頭獎都槓龜，也使得今晚開獎的威力彩獎金從6億5783萬6157元起跳，而且依據目前銷售金額推估，頭獎累計已快破7億元，來到6億9045萬0972元，台灣券公司更預估，頭獎有望進一步衝上7.2億元。至於什麼樣的人容易中頭獎？根據台灣彩券公司分析去年億元頭獎得主面相特徵，以長眉（83%）、高鼻（78%）、櫻桃小嘴（72%）、高額頭（67%）、大眼（56%）、橢圓臉（56%）及大耳（56%）居多。此外，去年億元頭獎得主又以男性占78%較多，年齡則以50-59歲占44%最多，血型則是O較多占了72%，生肖以屬羊最多，有2成8，再來是屬鼠、龍、雞及豬，而星座分布算平均，雙子、處女、天秤、魔羯、水瓶及雙魚各占11%。