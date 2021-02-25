NBA／亞裔美國人因疫情遭歧視 林書豪「從憤怒到心碎」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-25 10:49:31｜2021-02-25 12:08:00
在新冠肺炎疫情大流行之初，亞裔美國人遭到針對攻擊事件增多，身為華裔球星的林書豪近日受訪表示，心情從生氣轉變到難過甚至心碎，盼在美國的少數族群一起團結，改變被歧視的刻板印象。
林書豪接受美國媒體《NBC Sports Bay Area》訪問，談到他看到亞裔美國人遭隨機攻擊事件的影片時，不會生氣很久，更多的是難過，「我感覺很難過，因為某些人可以心懷恨意對待其他人，大家可能彼此都不認識，只有膚色差別。」「那讓我感覺自己必須做出一些事情。」林書豪續道，「這讓我想要努力教育人們，或是把話清楚講出來，然後找出方法讓一些事情改變。老實說憤怒情緒變成了心碎。」林書豪常在社群媒體上為少數群族發聲，「我一直都認為這是條長遠的路，不能只有亞洲人關心亞洲事件，或非裔美籍才關注非裔美籍事件，身為少數族群我們更要努力去了解，然後做出改變。」並呼籲一起合作，團結走向更好的未來。
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