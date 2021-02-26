入門即豪門！入住台中七期「地段之王」竟然這麼簡單

台中自從縣市合併後發展迅速，目前已是人口排名全台第二的大城市，加上氣候環境宜人，往南、往北交通都很便利，房價更不如雙北飆漲離譜，不僅成為許多人買房置產首選，更吸引許多台商及跨國企業主，成為回台時的落腳地點。

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提到台中地段王，則非七期莫屬。七期交通建設網絡完整，不僅有朝馬客運轉運站、BRT與即將通車的台中捷運綠線，還能夠快速銜接國道一號與台74線，加上大型百貨公司及國際飯店進駐，以及市政府、市議會、歌劇院等大型公共建設，並規劃納入大片綠地，環境優雅舒適，可說是集結各大優勢於一身，因此該地區豪宅林立，已成為台中市最具國際城市樣貌的代表，入住七期豪宅區，也成為許多人的夢想。知名建商興富發，就特別在七期最精華地段的市政路上，推出25-41中小坪數的2-3房輕豪宅「市政1號院」，不僅總價低，自備款更只要88萬元起，入手容易，尚未推出就已經吸引許多買家注意。

▲市政路的寬60米林蔭大道，是許多人心目中的夢幻黃金路段。市政1號院位於市政路上，更是少見的2-3房中小坪數的輕豪宅，吸引許多買家目光。（圖／品牌提供）

「市政1號院」位於60米寬的市政路林蔭大道上，擁有極佳的黃金門牌。該區域不僅金融、飯店和豪宅匯聚，往北有大型連鎖超市家樂福、全聯旗艦店等，更有新光三越、老虎城和大遠百等購物商圈，往南則有惠來公園、文心森林公園等綠地與惠文學區，生活機能完善，市政路居中坐享兩側優勢，被稱為「精華中的精華」。加上基地距離台中捷運綠線水安宮站僅350公尺，走路3分鐘即達，未來交通更加便利，增值發展潛力無窮。

▲台中捷運綠線即將通車，大眾交通運輸網絡亦將更加完善，市政1號院鄰近捷運水安宮站僅350公尺，交通便利。（圖／品牌提供）

▲市政1號院鄰近家樂福、全聯等大型賣場，生活機能佳。（圖／品牌提供）

隨著七期土地取得不易，成本也越來越高，通常建商設計成大坪數、高總價來銷售，對消費者來說，門檻也相對高了許多，而「市政1號院」不僅搶得稀有黃金地段門牌，更是該區域唯一2-3房小坪數低總價以及市政路上唯一、規劃凌空泳池，由豪宅大師李文勝大手筆打造擁有頂級公設的輕豪宅。想要入門即直接入住七期豪門，國際城市核心的地段之王，無論首購、自住或是置產皆宜，消費者可得要好好把握這難得的機會。

