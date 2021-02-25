機師住防疫旅館 偷投販賣機被鎖房外！零星違規個案曝光
記者陳致宇／台北報導
2021-02-25 11:04:34｜2021-02-25 11:57:08
中央流行疫情指揮中心自今年1月1日起，針對國籍航空機組員實施加強版檢疫措施，將居家檢疫時間拉長為7日，且第8日至第14日還須遵循加強版自主健康管理，若違規可開罰10萬元到100萬元。不過民航局今（25）日證實，新制上路後仍有「個位數」違規案例，但強調都非蓄意違規，目前都還在調查階段，若屬實就會視狀況開罰。
民航局長林國顯表示，國籍航空機組員加強版檢疫措施今年元旦上路後，傳出「個位數」違規案例，但都是非蓄意違規，情節相當輕微。民航局透露，一類是在國外的行為，例如有名機組員在外站防疫旅館，因為想到房間外的販賣機買東西，開門後就啟動監視系統，房卡也失效被鎖在房間外。另一類則是國內的行為，有名機組員在居家檢疫第7日時，依規定由航空公司派遣專車送往醫院採檢，但他誤以為採檢結束後就能免居家檢疫，自行開車前往加油站加油，因此違規，民航局當下也依規定，將該名機組員視為一般民眾入境，須進行14日居家檢疫及7日自主健康管理。林國顯指出，國外違規部份因不適用國內法規，會交由航空公司依照行政程序處理；國內部分則還在搜集證據及調查階段，也會給違規機組員陳述意見，若理由正當且非刻意行為，會視狀況開罰。
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