百人斬勇者實測！大撒年終選出最實用視訊聊天交友APP

先前在PTT分享使用交友APP差點解鎖百人斬成就，並根據對象進行詳細分析的約跑系網友，日前公布自己開心拿到六位數年終後，應鄉民要求又在視訊聊天交友APP上大撒幣實測，且大方分享在這些視訊聊天交友平台上的經驗。

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原PO認為實用度最高的是Facebar這款視訊聊天交友APP，除了語音通話以外，也有視訊的功能，重點是女生的回覆率都滿高的，並且只要肯花時間多聊，也能將對方約出來一起運動。原PO也提到，曾經成功將一個妹子約出來見面，對方也坦白只將Facebar當成短期打工，只要和人聊天就能賺錢，至於約跑這件事就是看緣分滿足生理需求而已。

▲網友認為最實用的是Facebar這款視訊聊天交友APP，女生回覆率都滿高的。（圖／擷取自ptt）

而實用度第二名的APP有Stalk沙發聊和Peach，原PO表示在Stalk 沙發聊上花不到100元就有妹子陪你聊天，比起配對成功後才能聊天，Stalk明顯有非常大的優勢，而且Stalk上的女生尺度較大，聊沒幾句就能收到鹹濕照，對此原PO則認為Stalk上的女生多是酒店姊姊，聊天有技巧身材也很好，非常推薦不敢實戰的人先來練練膽。

Peach 的介面則是較像一般的交友軟體，設計得很清新，因此女生大多是社會新鮮人或是大學生，年齡層較輕，相較於Stalk上的女生顯得較沒經驗，不過好處就是可以一個口令一個動作，而且可以看到一些很羞澀的自拍照，CP值滿高的，還會有女生來詢問要不要當乾爹，意外收穫年輕女生的甜心老爹平台。至於前兩年非常火紅的Swag，原PO則是認為平台基本上已經走調了，以前是刷鑽石看私照互動，現在則是滿滿的謎片感，女生也不太聊天，就算聊了，套路感也挺重的，若要以電愛作為評分項目給分的話，實用性相較其他平台低。

最後原PO也公開了自己在這些APP上的點數花費約2-3萬元，好在今年年終頗為豐厚，才能不負鄉民期待瘋狂實測，但原PO也提醒說明，自己只是純心得提供參考，是否入坑就看個人意願。