「航空業奧斯卡」結果出爐 立榮、華航、台虎獲金翔獎
記者陳致宇／台北報導
2021-02-25 11:10:49｜2021-02-25 11:10:51
兩年評鑑一次的「金翔獎」今（25）日揭曉，國內線、國際線與低成本航空分別由立榮、華航與台灣虎航獲得。交通部民航局長林國顯頒獎時稱許業者在飽受疫情衝擊下，仍能持續提升飛航安全與對旅客的服務。
民航局表示，為提升國籍民用航空運輸業之營運與服務品質，自1998年起每2年舉辦一次「金翔獎」評鑑，依據市場區隔及業者營運模式之特性分設「國內定期航線組」、「國際及兩岸航線—全服務航空組」及「國際及兩岸航線—低成本航空組」3組，是國內航空業最受關注的獎項。民航局指出，本次金翔獎「國內定期航線組」由立榮航空蟬聯，「國際及兩岸航線—全服務航空組」由中華航空獲得，「國際及兩岸航線—低成本航空組」則由台灣虎航獲得。評鑑期間，國際及兩岸定期航線營運受新冠肺炎疫情影響，面臨巨大衝擊；但國籍航空公司除努力維持營運外，對於旅客服務品質依然盡其所能達到至善至美，相當不容易。 民航局說，此次也是台灣唯一一家低成本航空公司台灣虎航首次加入評鑑，因其營運模式不同及提供旅客服務性質有異，所以參與「國際及兩岸航線組—低成本航空組」評鑑。民航局指出，雖然台虎首次參加且該組別僅一家受評，但其評鑑過程中看得到台灣虎航在低成本航空市場中努力做到優質旅客服務的企圖心，獲得甲等，值得嘉許鼓勵。