228連假北橫櫻花怒放 上山賞櫻避塞車看這裡
記者李春台/桃園報導
2021-02-25 11:13:43
桃園市復興拉拉山區櫻花怒放，加上今年228連假自2月27日至3月1日共計有3天，勢必有大量賞櫻車潮上山，台7線（北橫公路）沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場為賞櫻熱點，預計連假期間櫻花將滿開，大溪警分局預估將有大量上山賞櫻人潮及車潮，特別列出連假期間交通疏導措施，供民眾參考並提供建議替代道路。
大溪分局列出的交通疏導措施如下： 一、 遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，於進、離場時均以整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。二、賞櫻農場停車位有限，如遇車輛停滿禁止遊客車輛進入中心路，請聽從指揮人員引導至上巴陵停車場，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，惟整點放行須配合管制人員指揮。三、另對於欲進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營區旅遊車輛，須依業者於拉拉山遊客中心設置之臨時服務站，取證後始能放行。四、復興區台7線下山建議替代道路： （一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。 （二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。五、前往大溪老街返程建議替代道路： （一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。 （二）往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。 大溪分局呼籲前往賞櫻遊客，為增進旅遊品質及避免塞車，山區路幅狹窄停車位有限，禁止路邊違規停車，並請配合警方指揮。