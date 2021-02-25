一日北高宣傳費比228活動多6倍 柯文哲：議員智商有問題
記者丁上程／台北報導
2021-02-25 11:16:31
台北市長柯文哲今（25）日上午參與後疫情政策轉型記者會。會後接受媒體訪問時，被問到即將來臨的228相關活動，其中柯文哲騎自行車「一日北高」活動的宣傳經費，被議員爆料比台北市228紀念活動高出近6倍。對此柯文哲正面回應，表示不同的活動宣傳費不可能相同，「我只能說這個議員的邏輯跟智商是有問題的」。
柯文哲在228期間，除了會參與由台北市主辦的228紀念活動外，也會騎自行車進行「一日北高」活動。不過日前就曾遭披露，一日北高活動花費上百萬元，全都是民眾的納稅錢引發爭議。此外無黨籍台北市議員林穎孟則批評，228紀念活動柯文哲僅在一日北高的過程中抽空參加，不僅把主活動搞得好像「跑攤」外，兩個活動的宣傳經費更是相差了將近六倍，質疑柯文哲根本不在意轉型正義。民進黨台北市議員吳沛憶則指出，柯文哲在228期間進行一日北高自行車活動，說是為了推廣自行車產業，體育局還因此補助活動23萬元，不過柯文哲6年任期間，全台北市的自行車道只增加1％，而且都是前任市長規劃的路線，結果現在卻能冠冕堂皇表示是為了提升自行車風氣，「花近百萬騎自行車遶境外縣市，24 小時市長特寫鏡頭，果然是相當重視自行車政策的柯市長。」對此柯文哲回應，北市交通局有訂定10年自行車道重新布局的計畫，Ubike系統1.0要變2.0，站要從400站變1200站，所以整個腳踏車的系統會更完整。柯文哲強調，市區雖然只增加1%腳踏車道，但是整個河濱的自行車道佈置更完整。「不要幻想一天改變這個國家。」柯文哲說，「整個台北市的自行車系統，我早就放棄一年兩年能全部做起來，如果講那種話都是屁話，不可能。」針對林穎孟批評宣傳費用的問題，柯文哲則回批「議員邏輯跟智商有問題」。柯強調，不同的活動時間地點人數不一樣，本來就會有不同的宣傳費用，不能夠拿來相比。「要求宣傳費都一樣，我只能說這個議員的邏輯跟智商是有問題的。」