名家論壇》韋安／這才是國民黨需要的領導人

韓國電影《寄生上流》，描繪底層民眾努力由下而上，希望改變命運的現實寫照。台北市議員羅智強，在這短短幾年，從零開始的從政經歷，無論藍綠，喜歡、支持他，或是厭惡、憎恨他，都不得不承認，羅是政壇階級流動的一頁最佳寫照。
幾年前（大約2015），曾寫過一篇《馬英九最後的錦衣衛》。內容描述，當時失業、以文為生，還算不得上一號人物的羅智強，在國民黨江河日下，馬英九政權風雨飄搖之際，不計個人得失，為國民黨發聲，成為當時藍營少有的、全力力挺馬英九的捍衛者。有趣的是，據說羅看到這篇文章時，頗為感動，不過也有些不滿。因為「錦衣衛」雖然英勇護主，但身體上有殘缺，而羅自認自己應該是忠肝義膽趙子龍。（編按：錦衣衛是武官職務，大約等於調查局，而非太監）羅智強是國民黨中的異類，也是台灣政壇的奇葩。他最風光時，馬政府第二任的2012年，40出頭的羅智強，就擔任特任總統府副秘書長，相當於部長。而在隔年馬王政爭風暴中，於2013年9月請辭，政治人生，幾乎歸零。他沒有接受當時馬政府安排的出路，比如官方外圍基金會或公營單位職務，如果他要的話，簡直輕而易舉。完全以一己之力，在幾年後成為台北市20年來得票數最高新科議員。羅經營的粉專，目前已有114萬粉絲，成為現任政治人物，包含總統、縣市長、民意代表中的第三名。相對於綠營有各種強大幕後資源支持的網軍，羅智強建造了以他個人帶頭的藍營「空軍」。被外界譽為「藍軍空軍總司令」，也成為最有實力和影響力的意見領袖。在2018九合一大選，導致綠營大敗「討厭民進黨」民意，羅智強的空軍，幾乎貢獻了1/4到1/3的能量。他是怎麼做到的？一方面，是他有嫺熟語言和網路技巧，不顧「生死」，而非顧左右而言它，加入各種藍綠議題攻防中。二是不光有「空軍」，他還擁有一個人的「陸軍」。過去5、6年羅智強來回跨越美國好幾趟，至少開車4萬5千公里，跑了50個以上的城市，與僑界進行了50場以上大大小小的演講。在歐洲，則至少開車1萬5千公里，跑了20個城市，辦了大約10場演講座談。為公投連署，3個月內，羅一趟騎機車環島，又加碼一趟騎單車環島。在台灣，羅智強曾從墾丁徒步走到基隆，一路上和網友交流座談。也在街頭站了幾百小時，搞了快400場街頭演講。為了幚國民黨爭取年輕，羅智強在大學舉辦的演講交流活動22場，有時聽者只有幾十人，有時則超過上千人。第三就是，羅有別於傳統藍營政治人物的個性，很講「江湖義氣」。羅智強很「江湖」，這可能跟他大陳島難民後代基因有關。還在失業中的羅智強，卻時刻發聲維護力挺自己的前老闆馬英九。「管案」被卡住是，羅大力挺管，推動「拒投民進黨，台大有校長」宣傳攻勢。2018九合一時，韓流還沒崛起時，羅是第一個下去高雄支援的藍營戰將，用公車廣告實質挺韓。只要同黨同志有需要，他不會吝嗇把自己在網路上的資源和影響力分享和支援同志。還願意隨時到選區參加造勢活動。羅能成為藍營空軍總司令，全國級的聲量王意見領袖，就在於他不錦上添花，而是雪中送炭的江湖性格。第四就是，「韌性」，羅崛起所創造的力量，民進黨不會不知道，以黨政（網）軍全面性圍剿羅就成為常態，長久一來，鋪天蓋地的圍剿，是民進黨逼迫對手閉嘴、禁聲、倒下，最有效的辦法。是始終「站在道理這一邊」的信念中，帶著無比的韌性，讓羅一次又一次的挺了過來，最終並讓民進黨畏懼不已，甚至充滿敬意。放眼望去，這種頑強韌性的性格，在藍軍之中簡直只能用「奇葩」形容了近幾屆民代選局，有不少藍綠或無黨的年輕世代，透過運用現代社媒網路傳播優勢當選，或在某些議題上有主控話語權。但是，羅智強的綜合力，卻在所有人之上。如果當今的國民黨，假設沒有了羅智強，還會剩下些什麼呢？因為讀的是中山大學，所以他的政治處女秀，是20年前辭去千中選一的公務員資格，參選高雄市議員，最後花盡積蓄以得票3000慘敗。然後沉淪到病態性網路遊戲成癮，以網咖為家。有時每天只以白開水和麵包果腹。在40歲攀上總統府副秘書長的人生巔峰後，又跌落谷底，重新站起。5、6年後，成為台灣不容忽視的政治角色。可以不喜歡或討厭羅智強，但他這位碼頭工人之子，奇葩和奇蹟式階級流動的歷程，還是值得眾人玩味和參考。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : [email protected]