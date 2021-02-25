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名家論壇》韋安／這才是國民黨需要的領導人

文/韋安

2021-02-25 12:00:00

羅智強 江啟臣
▲台北市議員羅智強在短短幾年從政壇新人成為國民黨聲量前幾名的意見領袖，雖然有爭議但實力不容忽視。（圖／翻攝自羅智強臉書）
韓國電影《寄生上流》，描繪底層民眾努力由下而上，希望改變命運的現實寫照。台北市議員羅智強，在這短短幾年，從零開始的從政經歷，無論藍綠，喜歡、支持他，或是厭惡、憎恨他，都不得不承認，羅是政壇階級流動的一頁最佳寫照。
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幾年前（大約2015），曾寫過一篇《馬英九最後的錦衣衛》。內容描述，當時失業、以文為生，還算不得上一號人物的羅智強，在國民黨江河日下，馬英九政權風雨飄搖之際，不計個人得失，為國民黨發聲，成為當時藍營少有的、全力力挺馬英九的捍衛者。
有趣的是，據說羅看到這篇文章時，頗為感動，不過也有些不滿。因為「錦衣衛」雖然英勇護主，但身體上有殘缺，而羅自認自己應該是忠肝義膽趙子龍。（編按：錦衣衛是武官職務，大約等於調查局，而非太監）
羅智強是國民黨中的異類，也是台灣政壇的奇葩。他最風光時，馬政府第二任的2012年，40出頭的羅智強，就擔任特任總統府副秘書長，相當於部長。而在隔年馬王政爭風暴中，於2013年9月請辭，政治人生，幾乎歸零。
他沒有接受當時馬政府安排的出路，比如官方外圍基金會或公營單位職務，如果他要的話，簡直輕而易舉。完全以一己之力，在幾年後成為台北市20年來得票數最高新科議員。
羅經營的粉專，目前已有114萬粉絲，成為現任政治人物，包含總統、縣市長、民意代表中的第三名。相對於綠營有各種強大幕後資源支持的網軍，羅智強建造了以他個人帶頭的藍營「空軍」。被外界譽為「藍軍空軍總司令」，也成為最有實力和影響力的意見領袖。
在2018九合一大選，導致綠營大敗「討厭民進黨」民意，羅智強的空軍，幾乎貢獻了1/4到1/3的能量。他是怎麼做到的？
一方面，是他有嫺熟語言和網路技巧，不顧「生死」，而非顧左右而言它，加入各種藍綠議題攻防中。
二是不光有「空軍」，他還擁有一個人的「陸軍」。過去5、6年羅智強來回跨越美國好幾趟，至少開車4萬5千公里，跑了50個以上的城市，與僑界進行了50場以上大大小小的演講。在歐洲，則至少開車1萬5千公里，跑了20個城市，辦了大約10場演講座談。為公投連署，3個月內，羅一趟騎機車環島，又加碼一趟騎單車環島。
在台灣，羅智強曾從墾丁徒步走到基隆，一路上和網友交流座談。也在街頭站了幾百小時，搞了快400場街頭演講。為了幚國民黨爭取年輕，羅智強在大學舉辦的演講交流活動22場，有時聽者只有幾十人，有時則超過上千人。
第三就是，羅有別於傳統藍營政治人物的個性，很講「江湖義氣」。羅智強很「江湖」，這可能跟他大陳島難民後代基因有關。還在失業中的羅智強，卻時刻發聲維護力挺自己的前老闆馬英九。
「管案」被卡住是，羅大力挺管，推動「拒投民進黨，台大有校長」宣傳攻勢。2018九合一時，韓流還沒崛起時，羅是第一個下去高雄支援的藍營戰將，用公車廣告實質挺韓。
只要同黨同志有需要，他不會吝嗇把自己在網路上的資源和影響力分享和支援同志。還願意隨時到選區參加造勢活動。
羅能成為藍營空軍總司令，全國級的聲量王意見領袖，就在於他不錦上添花，而是雪中送炭的江湖性格。
第四就是，「韌性」，羅崛起所創造的力量，民進黨不會不知道，以黨政（網）軍全面性圍剿羅就成為常態，長久一來，鋪天蓋地的圍剿，是民進黨逼迫對手閉嘴、禁聲、倒下，最有效的辦法。是始終「站在道理這一邊」的信念中，帶著無比的韌性，讓羅一次又一次的挺了過來，最終並讓民進黨畏懼不已，甚至充滿敬意。
放眼望去，這種頑強韌性的性格，在藍軍之中簡直只能用「奇葩」形容了
近幾屆民代選局，有不少藍綠或無黨的年輕世代，透過運用現代社媒網路傳播優勢當選，或在某些議題上有主控話語權。但是，羅智強的綜合力，卻在所有人之上。如果當今的國民黨，假設沒有了羅智強，還會剩下些什麼呢？
因為讀的是中山大學，所以他的政治處女秀，是20年前辭去千中選一的公務員資格，參選高雄市議員，最後花盡積蓄以得票3000慘敗。然後沉淪到病態性網路遊戲成癮，以網咖為家。有時每天只以白開水和麵包果腹。
在40歲攀上總統府副秘書長的人生巔峰後，又跌落谷底，重新站起。5、6年後，成為台灣不容忽視的政治角色。
可以不喜歡或討厭羅智強，但他這位碼頭工人之子，奇葩和奇蹟式階級流動的歷程，還是值得眾人玩味和參考。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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