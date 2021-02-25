特企／台灣防疫新生活　納智捷與鴻華先進推「健康對策」

後疫情時代，民眾愈發重視健康生活，納智捷今（2/24）與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓您與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，同時並可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀

納智捷總經理蔡文榮表示：「URX榮獲國內元月份7人座銷售冠軍，代表納智捷為台灣消費者量身打造產品的策略奏效，考量後疫情時代，民眾更重視車室密閉空間的健康防疫及空氣品質，特別與鴻華合作，推出『LUXGEN FRESH ZONE+健康對策』，全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，URX更導入由鴻華先進調教、傲視同級車的Link+車聯網科技，在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護，創造安全清新的乘坐環境，這是台灣首創的汽車健康科技，在全球疫情期間是全面性防疫的重要助力。」鴻華先進副董事長左自生表示：「納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方的合作，讓創新研發的技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。今天只是起步，未來會有更多好消息跟大家分享」。

記者會現場也邀請耳鼻喉科王曜庭醫師現身說法，他表示：後疫情時代，國人已養成勤洗手、外出配戴口罩、居家使用抗菌電子產品的習慣，然而每天上下班、全家外出時會長時間共處的「車室空間」密閉式的環境其實更易滋生PM2.5等有害物質，這是國人很容易忽略的防疫缺口。因此車主在選購時，若能選擇有效淨化車室的品牌，將可以提供家人更全面的防護。

這次納智捷所推出的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，想為台灣消費者提供三個+0的好消息，第一個0是【車室加0】：全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。為了回饋國人，入主全車系再享終生回廠免費臭氧殺菌服務！第二個0是【URX 7人座加0就可以擁有價值15,000元的LINK＋智聯網系統】，慶祝元月URX榮獲7人座SUV銷售冠軍，特別推出限量URX七人健康旗艦款(111.9萬)/七人健康樂活款(98.8萬)，免費升級LINK＋智聯網系統，透過鴻華先進調教，具有AR遠端控制、PM2.5一鍵清新、一鍵服務、車況檢視與AI手機鑰匙／數位鑰匙分享等功能，車外就能用手機啟動一鍵清新，過濾車室中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，創造專屬的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」！更是領先國內同級車搭載車室醫療級濾網及具預先過濾殺菌一鍵清新功能的智慧SUV！

第三個+0是【居家+0】，三月起入主納智捷全車系，可享有SHARP AIoT智慧空氣清淨機（售價：17,900元），有效抑制浮游型新型冠狀病毒(註)。即使出門在外，亦可透過AIoT智慧遠端控制，輕鬆操控家中的空氣清淨機，自動偵測室內空氣的汙濁程度及運轉狀態，納智捷三個+0讓您從家到車、從出門到回家都能提供家人們純淨舒適的生活環境。

PM2.5健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。

一、 三層過濾（濾網結構）：第一層（迎風面）／第二層（中央層）－皆能有效預防車內清潔車內空氣、PM2.5過濾、消除自由基。第三層（背風面）－清淨車內空氣。

二、 四種防護：

1. 懸浮微粒及PM2.5過濾功能：有效過濾進入汽車空調系統的花粉、灰塵、細菌等，降低過敏及呼吸道疾病，並可減低PM2.5對人體的危害，維護車內空氣品質。

2. 抗菌功能：能有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌孳生，進一步確保車內乘客健康。

3. 多酚抗氧化、除自由基功能：茶多酚具有抗氧化、除自由基、防輻射、抗衰老、降血脂、血糖、抑菌抑酶等多種生理活性。

4. 負離子 淨化空氣功能：負離子功能可抗發炎和緩細胞過度壓力, 並可降底呼道過敏反應。

納智捷除了致力打造符合國人用車需求外，更為消費者的車內空氣品質做最嚴格的把關，今日（2/24）所推出的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，提供您和所愛的家人乘車時皆能享有最安全的環境保護，同時預防車內看不見的空污危機，提供最舒適的乘車體驗，讓全家人用車更安心。本周末起全國生活館同步舉行「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」發表會，歡迎蒞臨體驗，欲知更多購車詳情或預約試乘，歡迎請至納智捷官方網站。