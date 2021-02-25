年前曾拜會游錫堃？柯文哲未否認反稱：國家變得肅殺恐怖
記者丁上程／台北報導
2021-02-25 11:53:44
台北市長柯文哲昨（25）日出席國民黨舉辦的願景台灣論壇，被外界形容是「藍白合」的起手式。不過今天則有消息傳出，柯文哲在農曆年前已經積極拜會民進黨各個政要人士，其中最高層甚至有到院長級的政治人物。對此柯文哲在接受訪問時並未否認，並表示現在要拜訪綠營政治人物都要怕別人知道？國家怎麼搞得那麼肅殺恐怖？
根據媒體報導，柯文哲對於與藍營走太近一事就有所體悟，因此在農曆年前拜會各界政治人物時，拜會綠營的人數就多於藍營人士，而其中最大咖的就是立法院長游錫堃，似乎想藉此擺脫過多的「藍白合」形象，並且在藍綠政治競合中，保有與綠營的對話空間。對於拜訪游錫堃一事，柯文哲並未否認，並反問媒體「難道我去拜訪綠營的任何一個人，我都要戴鴨舌帽口罩，好像怕被人發現的樣子？」柯文哲表示，怎麼會把國家搞得如此肅殺恐怖？而話鋒一轉柯文哲提到近日北市228活動邀請來賓爭議，柯強調228本來是一個台灣人團結的日子，可以忘掉過去的悲傷，重新團結的日子，怎麼搞到那天大家像在吵架？柯文哲最後語帶玄機表示，在政治上特別是政治上具有更多權力的人，應當盡最大力量，讓台灣成為一個比較團結比較和諧的社會，「而不是自己跳下去，讓這個社會更分裂。」