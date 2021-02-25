南市治安會報 黃偉哲要求治安全方位 早日還台南美名
記者林怡孜/台南報導
2021-02-25 12:02:30
日前發生於台南街頭擄人凌虐、砍人及黑幫槍擊案，台南市長黃偉哲昨（24）日主持台南市府第121次的治安會報，並頒獎給攔阻詐騙有功的金融機構和警方人員。黃偉哲表示，他要求台南市警局一定要檢討到底是警方查獲證據不足、或是另有原因，雖然尊重司法裁決，但為防範再度發生類似事件，要求警方建立詳細的黑幫檔案，警察局長方仰寧強調已著手進行。台南市2月份在金融機構跟超商的協助下，成功攔阻51件的詐騙案，攔阻金額達905萬6300元。而警方主動攔阻及警示帳戶圈存的也成功攔阻15件、金額達331萬1000元。黃偉哲感謝超商、郵局等金融機構的同仁，他說治安必須全方位來加強，不管是暴力防治，槍械防治，毒品防治，甚至詐騙或竊盜都是，這方面的工作完全不能輕忽。黃偉哲同時提醒警方，八大行業是容易有犯罪的地方，例如二月的舞廳小姐扭打，部分畫面傳到全國各地成為笑柄，黃偉哲希望警方要調查這些場所是否有黑幫在操控。希望警方查槍要像查毒一樣，要追查源頭，供應者跟製造者，一定揪出來，此次感謝警政署能夠全力來發動全國大掃黑，因為在台南犯案，可能跑到其他縣市避風頭，全國同步發動的話，效果會比較好。黃偉哲強調，案件雖然已了，但掃黑正要開始，掃黑不分顏色，不分地域，地方政府一定全力配合警政署的全國大掃黑。希望此次治安事件，台南市警局同仁要自我警惕，希望能夠早日還市民、朋友們一個安全的生活環境、不要讓這麼美好一個城市污名化。