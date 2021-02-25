許舒博上任領軍商總 全新服務團隊亮相眾星雲集
記者許家禎/台北報導
2021-02-25 12:33:05
全國商業總會新任理事長許舒博日前上任，今（25）日全新服務團隊亮相，邀請產官學各界菁英，組成「諮詢顧問」、「產業顧問」、「會務顧問」三大顧問團，20個功能性委員會及2個聯誼會。而今日也聘請前立法院長王金平續任商總名譽理事長，而許舒博的父親、今年已經86歲的許文志博士則為首席經濟顧問。
商總理事長許舒博表示，台灣經濟亮眼、表現強勁，歸功於半導體，而台灣服務業就業人士占6成，貢獻GDP也超過6成，同樣也是經濟成長的動能之一。而台灣有高達97%企業屬於中小企業，其中8成是服務業，都是商總的服務對象。許舒博指出，為了服務會員，尤其服務業業態多元，因此決定集合眾人的力量，邀請產官學各界菁英，組成「諮詢顧問」、「產業顧問」、「會務顧問」三大顧問團，20個功能性委員會及2個聯誼會。其中諮詢顧問由62位不分朝野、來自立院8個委員會的立委所組成，包括立法院長游錫堃、民進黨團柯建銘總召、國民黨團費鴻泰總召、民眾黨團邱臣遠總召等。許舒博指出，產業顧團團目前有81位會員公會理事長加入，未來將分北中南三區運作，每三個月定期聚會交流，另外，也邀請五個國際商會。而商總會務顧問則由財稅、金融、法律、勞資、創投、AI、教育、行銷各領域菁英組成。聯誼會部分有青年委員會，提供企業二代接班人交流合作平台，商業婦女聯誼會則由許舒博夫人賴淑娞親自帶領。今日蒞臨現場貴賓還包括，經濟部長王美花、內政部長徐國勇、國發會主委龔明鑫、外貿協會董座黃志芳、經濟部能源局局長游振偉、以及商業司、工業局、國貿局、標檢局、中小企業處等高層。