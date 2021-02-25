牛年春節加碼頭獎9次破紀錄 今威力彩頭獎上看7.2億
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-25 12:32:46
今年大樂透春節加碼，春節期間總共開出9次頭獎，打破歷年春節開出最多次頭獎的紀錄，台灣彩券公司總經理蔡國基今（25）日也到去年12月11日開出一注獨得大樂透頭獎4.3億元的高雄市「鑫采紅彩券行」道賀並致贈頭獎商店獎牌，並說今天開獎的威力彩頭獎上看7.2億元，是今年以來最高的頭獎，民眾要把握金牛年財神大顯神威的好時機。
今年大樂透春節加碼自2月9日起連續13天每天開獎，讓民眾在新春天天有機會抱走億元頭獎，春節期間台彩加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，大樂透春節加碼期間，總共開出9次頭獎，打破歷年春節開出最多次頭獎的紀錄，360組「春節大紅包」也於2 月23日全數送出，除連江縣外，全國各縣市皆有開出「春節大紅包」獎項，「春節大紅包」幸運得主遍地開花。蔡國基總經理表示，在元宵節的前一天，特地到去年最後一次開出大樂透頭獎的「鑫采紅彩券行」沾沾喜氣，金牛年財神爺眷顧全國民眾，「全台跑遍遍、到處發紅包」，在大樂透春節加碼期間，就開出9次頭獎，甚至有6期連續中獎，中獎的注數共有11注、包含台中市3注、台北市、台南市、高雄市各2注，桃園市、宜蘭縣各1注，北、中、南、東各地都有頭獎幸運兒。至於360組大樂透「春節大紅包」共3.6億元，也在2月23日全數開出，總共開出464注，全國遍地開花，第一名是新北75注、第二是台北市68注、第三是台中市62注、第四是桃園51注，第5就是高雄48注，除連江縣外各地都有中獎幸運兒，開出「春節大紅包」縣市數是近3年來之冠。據了解，去年12月11日大樂透頭獎4.3億元在高雄市「鑫采紅彩券行」幸運開出，由一人獨得，這位頭獎幸運兒是當地一名40多歲的家庭主婦，她原本是到隔壁的便利商店買東西，看到隔壁彩券行懸掛「賀本店開出威力彩二獎」的紅布條，便問了彩券行當下頭獎最高的是什麼，店家介紹就是當期的大樂透「上看4.3億」，便用1000元採用電腦選號購買了20注大樂透，分成2張，其中1張的第6注信運中獎，抱走頭獎4.3億元。蔡國基說，中獎人特別捐出1500萬給中國信託慈善基金會，統籌分配給其他的社福機構，並特捐出100萬給基金會點燃生命之火的愛心募款運動，照顧更多弱勢兒童，也包了100萬的紅包給打出這張中獎彩券的彩券行，「鑫采紅彩券行」，也分享中獎人的愛心，捐贈「財團法人創世社會福利基金會高雄分會」以及「社團法人中華房角石兒少關懷協會」各10萬元，關懷植物人以及弱勢孩童，讓善的循環生生不息。「鑫采紅彩券行」老闆葉春發表示，平常都是客人來，打出彩券放進紅包袋，對得獎婦人的長相已經沒有印象，開出頭獎當然很興奮「都是託大家的福氣啦」，去年7月份就曾開出過一次威力彩2獎，12月11日又開出大樂透頭獎，半年內連開兩次頭獎，真的很興奮，葉春發不好意思的說「彩神爺很眷顧啦」。