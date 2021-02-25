林右昌入閣任交通部長？林錫耀：民進黨不是「以黨領政」
記者陳志仁／新北報導
2021-02-25 12:42:37
基隆市長林右昌、新竹市長林智堅都被視為民進黨未來的明日之星，政壇盛傳林右昌有機會入閣擔任交通部長，新竹市長林智堅則轉戰桃園市長，2人的下一步備受政壇關注？對此；民進黨秘書長林錫耀強調，民進黨不是「以黨領政」，中央黨部無從了解與涉入。
林錫耀今（25）日代表主席蔡英文出席民進黨新北市議會黨團幹部的交接典禮，外界也關注林右昌與林智堅2位市長的下一步；林錫耀表示，林右昌與林智堅2位市長的表現都非常傑出，但強調2位仍是基隆市長與新竹市的市長，希望努力的任期內做好市政，等時間比較接近後再來好好討論並尊重他們的意願，且林智堅也都有公開他的想法。民進黨有培養「接班梯隊」入閣歷練的慣例，外傳林右昌有機會入閣擔任交通部長或轉戰台北市長的看法？林錫耀指出，民進黨不是「以黨領政」，許多的政務，必須由總統蔡英文與行政院長蘇貞昌整體的構思與規劃，中央黨部無從了解與涉入；此外，新北市的人才眾多，無論是立委或政務官，最後的時刻會提出最佳人選凝聚共識，爭取新北市市民的支持。民進黨中央黨部近日成立「專案辦公室」，被外界解讀是備戰2022年九合一選舉；林錫耀先是大笑三聲「哈！哈！哈！」後回應，現在離2022的選舉還有2年，不能說甚麼事情都是為選舉做準備，「專案辦公室」是一個任務的編組，希望跟地方的黨部與立委、議員對接，協助他們做好中施政與民眾溝通的工作。林錫耀解釋，成立專案辦公室的最重要目的，因為民進黨是執政黨，中央在推動各項的施政提，很需要落實到地方，讓地方民眾有更多的了解，了解更多的中央施政；然後大家會有更多的回應與配合，讓更多人體認中央照顧地方民眾的美意與支持，這就是成立「專案辦公室」的目的。