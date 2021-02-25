拜登上台後第二度！美艦再度通過台海　國軍全程掌握

美國海軍勃克級驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur，DDG-54）於昨（24）日通過台灣海峽，這是美國拜登總統1月就任後，美軍艦第二度通過台海，國軍全程掌控，並無異狀發生。

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美軍第7艦隊司令部證實，驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur，DDG-54）於當地時間24日以符合國際法的方式，例行駛過台灣海峽。第7艦隊並強調「魏柏號」通過台灣海峽是展現美國對自由與開放印太區域的承諾，美軍會繼續在任何國際法所允許的範圍飛行、航行與作業。

魏柏號為勃克級驅逐艦第4艘軍艦，

魏柏號除具備先進神盾作戰系統外，艦首與艦尾各有一套MK41垂直發射系統，能夠發射標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈、阿斯洛克（