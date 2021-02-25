藻礁公投連署拚過關 藍白黃攜手力挺對抗綠營
記者吳承翰／台北報導
2021-02-25 12:59:05｜2021-02-25 13:36:47
民間環保團體發起藻礁公投，近日連署告急，在國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨表態支持後，連署量突飛猛進。一個地方性的環保環保議題瞬間拉高成全國性的政治議題，態勢更是三個光譜不同的在野黨攜手對抗民進黨，民進黨秘書長林錫耀24日要黨中央關注此案發展，今（25）日更呼籲民眾及政治人物，藻礁是科學議題，不應淪為政黨角力。不過這場朝野攻防，恐會繼續延燒。
為了趕在今年8月28日公投日能投票，藻礁公投領銜人潘忠政表示，中選會給的連署完成期限是3月17日，他們會喊出2月28日，是因為收到連署後，工作人員還要花時間整理，但28日後民眾仍可送交連署書。潘指出自國民黨表態支持以後，連署收集進度大幅成長，每天都會收到約1萬份連署，截至昨晚已收集到12萬份，按此進度下去，要通過第二階段目標35萬份連署非常樂觀。其實早在去年4月及7月，國民黨立委蔣萬安、時代力量立委陳椒華就曾開過記者會，批評「三接案」（中油天然氣第三接收站）違反環評承諾，但在當時未引起太多社會關注。眼見抗爭無效，潘忠政去年7月發起公投，試圖擋下三接開發案，但由於缺乏聲量，連署收集進度十分緩慢，這段期間，陳椒華陸續舉行記者會，民眾黨立委蔡壁如也在過年連假期間用登山救藻礁的方式，鼓勵民眾連署，效果仍十分有限。直到國民黨智庫22日上午，由前立委陳宜民主持，立委呂玉玲、吳怡玎偕同環團大動作舉行記者會，響應連署，黨團多達15位立委將其國會辦公室、地方服務處當連署點，加強連署力道；當晚，黨主席江啟臣也發文聲援，情勢一下子拉高到政黨對立，成為全國性議題。此外，藍白黃這3個政治光譜不同的在野黨，在此議題上也取得重疊點，攜手對抗執政黨。面對在野勢力進逼，民進黨質疑國民黨別有居心。民進黨發言人簡舒培認為藍營力挺藻礁公投，背後的動機其實是為了推動重啟核四，此外簡也指出2015年核定天然氣接收站蓋在藻礁上的，正是馬英九政府，民進黨政府在2018年的規劃中，已從國民黨劃定的223公頃，縮減為23公頃，並不會影響藻礁保護區。林錫耀也說，藻礁是一個民生、經濟、能源轉型的議題，希望民眾、政治人物看待此事要回歸科學基礎，不要淪為政治角力。