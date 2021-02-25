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大潭藻礁公投延燒　林錫耀：不要成黨派的角力

記者陳志仁／新北報導

2021-02-25 13:17:33｜2021-02-25 13:28:07

林錫耀與侯友宜
▲民進黨秘書長林錫耀呼籲，藻礁議題不要變成黨派之間的角力，畢竟這是民生、經濟、能源轉型的議題，希望能理性、客觀的看待。（圖／記者陳志仁攝，2021.02.25）
珍愛藻礁公投的議題持續延燒，不僅學界老師站出來呼籲全民一起連署，讓藻礁的公投成案以外，包括時代力量、國民黨等在野黨也力挺；民進黨秘書長林錫耀呼籲，藻礁議題不要變成黨派之間的角力，畢竟這是民生、經濟、能源轉型的議題，希望能理性、客觀地看待。
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林錫耀今（25）日出席民進黨新北市議會黨團幹部交接的典禮，針對珍愛藻礁公投的議題受訪；林錫耀表示，最近許多人關心桃園觀音地區藻礁的議題，民進黨2016執政後，為了保護這些的藻礁，針對國民黨執政時期的規畫一再修正，並希望能通過環評，所以把原本規劃232公頃的區域縮減至十分之一，只使用原本就已經開發的23公頃土地，為了保護藻礁已經盡了最大的努力。
至於有人建議移到新北市八里區的台北港的看法？林錫耀指出，台北港距離大潭電廠40多公里，經過的路線，可能對環境生態造成什麼樣的影響，因為還沒有做環評並不曉得；但要改變到另外一個地方，時間恐怕會拖延超過10年，原來的燃煤電廠就沒辦法除役，北部地區供電會更吃緊，影響到民眾的民生用電，也會影響到北部地區現在外資、台商投資建廠，他們需要充裕而穩定的電源。
林錫耀希望關心朋友藻礁議題的朋友，能完整了解事實，比較理性的看待，再做最後的考量；藻礁議題不要變成黨派之間的角力，畢竟這是民生、經濟、能源轉型的議題，不管是政治人物或民眾，希望都能回歸基礎，理性、客觀的看待。
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