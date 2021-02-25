感謝化學兵桃園防疫消毒 綠委贈5萬片口罩、50桶防護液
記者呂炯昌/綜合報導
2021-02-25 13:30:14
衛福部立桃園醫院上月爆發新冠肺炎院內群聚感染，陸軍除化學兵消毒部桃外，也協助桃園市政府進行社區7000處消毒。為感謝國軍官兵投入防疫工作的辛勤付出，立法委員湯蕙禎今（25）日偕同企業代表，捐贈國防部防疫物資，並由軍醫局及陸軍33化學兵群代表接受，以實際行動力挺國軍。
捐贈儀式上午在國防部文化營區舉行，在政戰局長簡士偉中將陪同下，湯蕙禎與劼科生物科技董事長莊鈺谷及鈺祥企業總經理莊士杰，捐贈長效型抗菌防護液50桶、口罩5萬片予國防部，轉由軍醫局三軍財衛材供應處及陸軍33化學兵群運用，期能結合民間資源，共同提升國軍防疫能量，簡士偉也代表國防部長邱國正致贈感謝狀，表達對委員及社會各界的感謝。湯蕙禎表示，國軍官兵在國內開始出現疫情時，便盡心盡力投入防疫工作，犧牲、付出的表現，國人有目共睹，也令她心中感佩不已，現在疫情未歇，軍民仍需齊心做好防疫工作，也叮嚀官兵在執行任務時，務必要做好個人的防護，此次與民間企業一同捐贈防疫物資，就是希望能幫助官兵強化防疫能量，以最堅強的戰力做好準備，繼續迎接疫情挑戰。莊鈺谷表示，國軍對外肩負保衛國家安全的責任，對內扮演愛民助民的角色，尤其，近期部立桃園醫院事件，許多官兵投入消毒防疫工作，身為民間企業，擁有優質、有效的防疫產品，當然也希望能盡一分心力，相信此次捐贈的長效型抗菌防護塗層，能在國軍官兵個人安全防護上，盡棉薄之力。簡士偉除代表官兵感謝立委與兩位企業代表對國軍的關心，並強調維繫戰力、防疫消毒及避免群聚感染，是國軍目前的重要任務之一，只要國人有需要，國軍必定會全力以赴，完成任務，民眾的支持與鼓勵，不僅是官兵最強而有力精神支柱，更是榮幸，相信只要軍民同心，必定能打贏這場抗疫作戰。
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