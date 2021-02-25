搶救藻礁公投仍缺22萬份！環團再開記者會呼籲各界關注
記者賴志昶／台北報導
2021-02-25 13:51:28
為搶救桃園大潭藻礁，珍愛藻礁公投工作小組今（25）日聯合學界召開記者會，呼籲各界關注藻礁公投議題。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，目前公投連署距離安全門檻仍差22多萬份，因此才會召開記者會讓各界更關注此議題；另外，對於近期不少在野黨政治人物也開始聲援藻礁，他也樂見其成，「這是全民的事，歡迎所有政黨一起來守護藻礁」。
根據工作小組統計，目前珍愛藻礁公投連署距離二階段期限，僅倒數4日，但截至昨日晚間為止，僅約收到12.37萬份連署書，距離安全門檻份數的35萬，仍差了約22萬多份。對此，工作小組今日召開記者會，除了呼籲各界關注公投議題外，主要仍是為了反駁執政黨的數據。潘忠政指出，中油該開發案分成觀塘工業區跟觀塘工業港，其中工業港開發900多公頃，做好後卻有超過300多公頃的藻礁要遭到破壞，「但他們（執政黨）說沒有說沒有破壞，這是昧於事實」。潘忠政說，執政黨說只開發岸邊23公頃，但事實上要填海造陸20幾公頃，這都是把藻礁埋掉；另外，由於航道水深不足，要讓大型天然氣貨運船進來，還要「浚挖」248公頃，才能有足夠水深讓大船進港，再加上棧橋工程也會埋掉約30公頃的藻礁，加一加約有300公頃的藻礁都因為此開發案被埋掉。另外，近期許多在野政黨出面為藻礁發聲，對此環團會不會害怕運動沾染政治色彩？潘忠政強調，「歡迎所有政黨一起來守護藻礁」，因為這是全民的事；目前兩大黨很容易對此議題用意識形態操作，說對方在執政時對該開發案的態度如何，但這其中其實是有歷史脈絡可循；例如當初開發案在起頭時，中央是總統李登輝，地方則是桃園縣長的呂秀蓮，「所以功過到底能說是誰」。另外，潘忠政也說，民進黨現在說法是，他們已經比馬政府時期的開發案，縮小數倍；但事實上，馬政府在執政後期，也有派出中油人員向環團提出縮小開發案的方案，所以民進黨稱縮小開發案已經仁至義盡，這個說法也不太公平。潘忠政稱，國民黨包含立委蔣萬安等人，過去在環團召開記者會、公聽會時，都有出席或是支持，「不是現在才來蹭」；至於時代力量，他們黨主席、現任立委陳椒華一直以來就與環團站在一起，在該案的環評大會上奮鬥；另外，民眾黨也有不少國會助理在環團舉辦聽證會時，大力給予協助。潘忠政最後強調，守護藻礁是大眾的事，可能會有政治人物被說是政治操作，為了選票才來公開支持，但他們歸根究底也是為了台灣、為了公益，來守護藻礁，而且目前該議題也確實引起各界關注，因此不分顏色站出來支持都合情合理，對此他都給予支持。