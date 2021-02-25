西半部空品不佳達紅色警示 中市府啟動應變措施
記者金武鳯/綜合報導
2021-02-25 14:00:40
受到台灣環境風場轉為偏東風影響，位於背風側的西半部地區，水平及垂直擴散條件差，且因背風渦旋影響，污染物濃度易上升，空氣品質不佳，為此，台中市政府啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。此外，中央氣象局已發布濃霧特報，西半部清晨及夜間易有濃霧，能見度不足200公尺，提醒民眾行車多加留意。
台中市環保局表示，今早台中市空氣品質監測站，包含烏日站、西屯站、忠明站、大里站及霧峰站等，全面顯示空氣品質指標AQI值>150，已達紅色警示等級，指標污染物為細懸浮微粒，較原預報空品狀況(橘色提醒)為差。市府為此已啟動空氣污染防制措施，同步執行各項應變作為，除於昨日傍晚提前通知前30大固定污染源降載，也通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝、加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並橫向通報所屬機關學校配合執行防制措施、調整戶外作息，宣導民眾加強自我防護。此外，台中火力發電廠今日已於00時00分至10時30分進行降載減排，市府並要求中火持續進行下一階段降載減排措施。環保局呼籲，明天是元宵節，請民眾儘量減少施放煙火及焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化；另空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，請民眾多加注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。民眾欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》( http://bit.ly/1PYK6fP ) 、《臺中市空氣品質資訊服務網》( https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html )、《臺中市空氣品質預報網》( http://eqec.epb.taichung.gov.tw/EQEC/EQEC_aqiPicture.aspx )查詢。