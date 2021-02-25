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13歲女兒哭吼遭同學霸凌　《炮仔聲》陳霆心碎開直播求助

娛樂中心／綜合報導

2021-02-25 14:12:00｜2021-02-25 14:22:45

▲陳霆開直播，怒揭女兒遭受校園霸凌。（圖／陳霆直播）
▲陳霆開直播，怒揭女兒遭受校園霸凌。（圖／陳霆臉書直播）
54歲《炮仔聲》男星陳霆22日開直播控訴，就讀國一的女兒多次遭學校同學霸凌，愛女積累的壓力一夕爆發，在影片中崩潰哭喊「活著太辛苦」、「沒有人支持我」，令人心碎。而陳霆昨（24日）說明校方處理情形，並透露霸凌者已私訊向女兒道歉。
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▲陳霆（右）和老婆結婚14年，育有1子1女。（圖／陳霆臉書）
▲陳霆（右）和老婆結婚14年，育有1子1女。（圖／陳霆臉書）
據了解，陳霆女兒已非第一次遭受校園霸凌，這次只因和好友用了一樣的大頭照，就被對方冷言威脅，還嗆她不要對號入座，讓陳霆女兒情緒終於崩潰；陳霆在聽完女兒的哭訴後，發文感嘆：「有時只是同儕之間發生小小的摩擦，但沒有適時處理就會演變為其中一方的不友善，但我相信這些都是善良的孩子，只是不知事情的輕重而已。」
陳霆昨和太太再開直播，指女兒被霸凌一事曝光後，學校已迅速處置，且態度積極、友善、負責任，不僅詢問事發經過，班導師更給了女兒大大擁抱，而當事人也私訊女兒表示，不知事情會如此嚴重，想向她道歉，女兒事後對陳霆說：「爸爸，其實我不生她的氣，我只是很難過為什麼有這種事發生。」
此外，陳霆還特別感謝1位恩人救了女兒，「我不知道你是誰，很感謝那天晚上我女兒決定要做傻事之前，打了1通電話給你的這位同學，謝謝你鼓勵我女兒說，見到爸爸媽媽一定要開口求救。」他也說，女兒抒發完情緒後人已恢復正常，今天就會回到學校，感謝外界關心。（編輯：楊穎軒）
▲陳霆和老婆透露霸凌事件圓滿落幕。（圖／陳霆直播）
▲陳霆和老婆透露，霸凌事件圓滿落幕。（圖／陳霆臉書直播）
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