羽球／IOC鼓勵選手打疫苗 周天成認有風險：看個人意願
記者鍾東穎/台北報導
2021-02-25 14:11:41
我國羽球一哥周天成結束隔離出關今(25)日受訪時談到選手是否優先施打新冠肺炎疫苗，周天成表示，沒有研究，不過主要還是要看選手個人意願，「你願不願意在你準備4年1次的大賽之前有這個風險。」
國際奧林匹克委員會(IOC)副主席John Coates今日表示，鼓勵參賽選手在東京奧運舉行前接種新冠肺炎疫苗，但不會強迫。周天成受訪時也被問到相關議題。周天成認為要看選手個人意願，「我覺得是心理層面的問題，因為面對病毒會有壓力，參賽也有，這是另一個層面要去對抗的。 」並提到台灣是個自由度很高的國家，要怎麼選擇端看個人評估。 自己是否會願意優先施打？周天成表示目前對疫苗還沒研究，畢竟選手不是這方面的專家，也聽說可能會有副作用，「那你願不願意在你準備4年1次的大賽之前，去有這個風險，我覺得各個都是要考量的部分，我覺得沒有一定的對或錯，我覺得就是用你最舒服的狀態去參賽。」周天成結束泰國3站賽事後，全英賽因疫情考量不會參賽，備戰馬來西亞和新加坡賽事，而4月底在中國武漢舉行的亞錦賽也列入出賽評估。今天上午統統在總府接見「2020年世界羽球聯盟年終總決賽得獎選手及教練」，選手包括周天成、王子維、王齊麟及李洋等人，官方表示球后戴資穎因隔離期尚未屆滿未能出席，4位選手之後到凱達大飯店出席記者會。
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