「盡最大努力避開藻礁」 政院：天然氣接收站面積剩一成
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-25 14:20:17
環團發起搶救藻礁公投連署，議題近日在網路社群上發酵，在野黨也力挺連署，對執政黨造成壓力。行政院發言人羅秉成今（25）日表示，政府對三接（第三天然氣接收站）的態度是全力保護藻礁，現在開發面積只剩1成，「已經盡最大努力避開藻礁區域」。若改到台北港，預計時程將推遲11年，北部恐出現電力缺口。
行政院上午舉行院會，在院會後的記者會中，被問到三接是否可能有其他替代方案？羅秉成表示，最近有許多愛護環境的年輕人關注此議題，蔡政府上任以來，對三接的態度，是要全力保護藻礁，刪除原本9成的開發面積，只剩1成，現在接收站的面積只剩十分之一左右，「已經盡最大努力避開藻礁區域」。至於是否有其他選項？羅秉成說，討論過程中都有評估，若要找其他場域，如台北港，預計可能將增加長達40公里的天然氣管線，造成環境和民生影響，也須重新環評。經濟部評估可能會推遲作業時程達11年，北部地區會出現電力缺口，且增加中南部電廠負荷，這對中南部的民眾會感覺有壓力。羅秉成指出，如果不能用較低污染的天然氣，可能就要增加燃煤，且南電北送、中電北送，電網風險也比較高，這都是三接為什麼選擇大潭的原因。政府的責任是把相關資訊公開透明，跟民眾持續溝通，行政院也請各部會持續辦理。