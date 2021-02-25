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大甲區中山路長年破損未修 施志昌爭取路平經費57萬

記者金武鳯/綜合報導

2021-02-25 14:27:59

大甲區中山路長年破損未修 施志昌爭取路平經費57萬
▲大甲區中山路長年破損未修，經市議員施志昌爭取路平經費57萬。（圖／施志昌提供）
台中市大甲中山路一段車流量大，但因路面破損不平，致使意外頻傳。今天，市議員施志昌邀集臺市府建設局養工處、大甲區公所、薰風里里長蔡松卿現場會勘後，要求儘速進行路平工程，還給民眾安全行車環境。市府建設局表示，此路段已經送前瞻計畫申請路平經費，若三月未能通過，將先動用市府預算進行路平工程。
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施志昌表示，大甲中山路一段是大甲區交通要道，往來車流頻繁，卻因路面毀損嚴重，加上長期東補西補，路面呈現龜裂且凹凸不平，騎乘機車、腳踏車經過易生危險意外，過去常有騎士因下雨天或視線不佳而摔倒。
當地薰風里里長蔡松卿表示，此路段於大甲交通流量很大，山線海線經過的公車都有，也因如此長期導致路面損壞嚴重，希望市府能修繕以解決道路不平影響行車安全的問題。
由於地方反應遲未見改善，市議員施志昌才於今天邀集養工處等相關單位現場會勘，並要求儘速進行路平，還給民眾安全行車環境。
中市府建設局養工處正工程司王俊傑表示，已針對大甲中山路一段路平規劃案送前瞻計畫申請經費，如若三月仍未核定，會先使用市府預算針對水源路至鎮瀾街路段進行路平，長度120公尺、寬度16公尺，總面積1920平方公尺，經費約57萬元。
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