藻礁公投持續發燒 中油5點說明打臉環團
記者張志康/綜合報導
2021-02-25 14:42:46
近日為了大潭藻礁公投連署，從經濟部到台灣中油，屢次推出宣傳圖卡及新聞稿，遊說民眾。今（25）日台灣中油表示，經過水下攝影檢視，工業港施工海域並無藻礁生態系，科學證據亦證明G1藻礁區積砂非施工造成，未來第三接收站（三接）完工之後操作天數皆符合需求，並未有因海象不佳而不適建站之情事，所能提供北部各工業區用電之產能與價值，更是遠遠超過興建經費；台灣中油籲請全民支持興建第三接收站順利完工，以穩定供應大潭電廠發電及基北竹苗高科技園區及工業、民生天然氣之需求。
台灣中油表示，環團認為觀塘工業港開發範圍下有藻礁生態系，台灣中油要說明：觀塘第三接收站「迴避替代修正方案」，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，對觀塘潮間帶(G1及G2區）保留現況不予開發，至於工業港位於水深超過10公尺深之區域，依據台灣中油107年7月委託水下攝影調查，顯示工業港海水濁度高，透光度低，海床被沙質覆蓋，僅有零星生物，且未發現殼狀珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，不具藻礁生態系，故工業港開發並未對藻礁生態系產生嚴重影響。中油指出，有關環團引用論文，係僅使用多音束進行測量，即判斷出藻礁地形，略顯不足，台灣中油於105至106年進行多音束海床地形測量、側掃聲納、淺層震測及港區現場試挖等海床地形及地質調查資料，更足以研判工業港地形、地質及礁體分布情況，至於積沙，依觀塘潮間帶G1區90年至109年調查及航照圖顯示，該區域積沙為侵淤互現之自然現象，也就是藻礁裸露跟淤沙交替出現，並非施工造成，例如去年12月施工期間有淤沙現象，今年1月就不再看到淤沙。其次，台灣中油表示，天然氣為潔淨能源，其發電之碳排放量僅燃煤機組之一半，以天然氣發電具快速升降載、低汙染、低排碳等優點，且建設時程短，在我國未來發展再生能源過程中，可做為漸進式減碳、維持供電穩定之最佳選擇；反之，若無天然氣接收站，在供電緊繃時，其電力缺口則須調度燃煤機組來支援。另外，也有人質疑三接未來會閒置。台灣中油說明，第三接收站完成後，主要是為供應台電大潭電廠第7至9燃氣機組發電，同時滿足新竹科學園區、內湖科學園區、南港軟體園區、北部各工業區及北北基桃近一千萬人之用電需求，另亦供應北部民生及工業用戶所需，其所創造之產值遠遠超過千億。綜觀鄰近日本、韓國，每年天然氣進口量遠大於台灣（居全球液化天然氣進口量前幾名），其天然氣接收站之負載率亦僅約4成。顯見有充足的天然氣接收站才能增加供氣可靠度，穩定供氣發電，具備必要性與急迫性，並無設備閒置問題。至於有人質疑觀塘是否海象不佳不適建站。台灣中油表示，台灣西部沿岸在台中以北之地區，冬天氣象皆受東北季風影響，因此須興建外廓防波堤設施提供港域遮蔽，以符合液化天然氣船舶停靠的水域靜穩度需求，經操航模擬評估，在風速15m/s、浪高2.5公尺下，觀塘第三接收站每年可操作日數約312天符合需求，並無環保團體所指不適建站之情事。第五，有網路粉絲頁稱通霄到大潭設有36吋陸上輸氣管線，可以透過管線直接送氣到第三接收站新設儲槽存放；台灣中油要鄭重澄清，此與事實不符，管線輸送的是高壓氣態天然氣，並無法存放在儲存液態天然氣的儲槽中，且台灣中油既有陸管是26吋，目前供應對象為北部民營電廠(IPP)、工業及民生用戶，已無餘裕供應大潭電廠，縱使目前規劃新設陸上管線，工期也至少需10年以上，其功能亦無法替代接收站，環團「增設陸管、經費、工期、安全，都比海上接收站更好」之說法，此資訊有明顯錯誤。