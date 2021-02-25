確診隔日再驗「核酸全陰性」 陳時中：真的很怪
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-25 14:46:58
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布的5例境外移入個案，以及昨天公布的個案中，都出現確診隔日再檢驗，卻轉變為全數核酸皆為陰性，面對這樣的情況，讓指揮中心指揮官陳時中直呼「真的很怪」，未來在檢疫期滿後，該如何採檢、評定與疫調，都將再邀集專家一同研議改進方案。
陳時中表示，5名個案曾在2月16日接受檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月23日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，在今天確診。次日再驗5人核酸皆為陰性，另除案951血清抗體IgM及IgG均陽性外，其餘4人皆IgM陰性、IgG陽性；5人迄今皆無症狀。個案於自主健康管理期間除至醫院採檢外，其他時間均無外出，已掌握專車接觸者共19人，因皆有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。陳時中指出，這兩天都出現確診隔日再檢驗，卻轉變為全數核酸皆為陰性的情況，而且CT值都很高，昨天新增的四例個案則都在國外確診過，檢疫完畢採檢才陽性，今天新增的五位中，除了一位是27到33，其他都大於34，未來在檢疫期滿後的採檢、評定與後續疫調，都將再與專家一同研議改進方案。
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