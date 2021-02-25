羽球／意外世界排名創新高 王子維挑奧運積分賽出戰
記者鍾東穎/台北報導
2021-02-25 14:58:39
我國「羽球王子」王子維日前世界排名從第12名衝上第9名，創生涯新高，他笑說自己也很意外，原本目標就是要重返前10，現在要繼續往前衝。考量疫情，之後出賽計畫以有採納奧運積分的賽事為主。
因新冠肺炎疫情關係，世界羽聯在去年3月凍結世界積分系統，自泰國3站結束後重啟，王子維靠泰國公開賽第2站闖進8強、年終賽擠身4強，世界排名從第12名衝上第9名，創生涯新高。王子維今天受訪時笑說原本聽說不算排名和積分，「一開始很意外，因為我從出發前到比完賽，我都一直以為這是沒有算積分的，就只是去打比賽，後來在泰國就聽說世界排名有提升，阿這有算世界排名，我也是滿頭問號。」王子維續道，「我原本的目標就是想再回到世界前10，2017年有到前10，後來掉出去，那陣子不知道在幹嘛。本來就設定要回到前10，現在身體狀況也比較好，那就再繼續往前。」王子維表示，全英賽不會參戰，主要想拚東京奧運，有奧運積分為首選，本來備戰馬來西亞和新加坡公開賽，但日前宣布延期至5月和6月，所以要視4月底在舉行武漢的亞錦賽或印度賽事有無如期舉行。
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