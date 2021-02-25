當代音樂平台　多元音樂饗宴到高雄療癒一波

當代音樂如何透過音樂營造畫面與氛圍，「2021衛武營TIFA-當代音樂平台」可讓民眾一探究竟。演出將以各種不同的形態呈現，顛覆大眾對音樂的看法，像是《在・不在》為音樂與舞蹈共創作品；結合原創音樂、互動探索與聲音裝置的全新作品《共鳴体》；金獎製作人陳建騏《一人之海》音樂會等。

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衛武營藝術總監簡文彬提到：「跳脫框架，就能創造音樂的無限可能，如同當代音樂一樣，用音樂營造畫面與氛圍，進而觸動觀眾內心情感，呈現當下最真實的體驗。」當代音樂平台4月份安排作曲家陳銀淑管絃樂作品專場音樂會，以及從獨奏到小型跨界組合等5場演出，藉由欣賞空間的解放，打破大家對「當代音樂」的刻板印象。

《開幕音樂會》陳銀淑管絃樂作品專場X演後座談，亞洲女性作曲家陳銀淑、衛武營藝術總監簡文彬、鋼琴家林佳靜與高雄市交響樂團聯手演出，以旋律勾勒情境帶領聽眾進入如詩篇般震撼的音樂盛宴。音樂會後以視訊方式進行對談，探討亞洲DNA於國際樂壇的差異性，並提出對當代音樂現況與下一個世代的觀察。

橫跨劇場界、流行音樂與影視界的金獎作曲家陳建騏《一人之海》音樂會，將以全新編曲賦予另番生命風景，梁靜茹、五月天、蔡依林、楊乃文等多首膾炙人口的歌曲，都將在音樂會重現。生祥樂隊《我庄三部曲》演唱會，以客庄家鄉音融合西方搖滾，吸引眾多樂迷朝聖。衛武營上半年音樂特輯將於3月2日開賣。