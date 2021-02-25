機組員居家檢疫期可望縮短 陳時中： 考慮降為5+9天
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-25 15:24:37
去（109）年12月因紐籍機師未遵守防疫規定，讓我國連續253天本土零確診破功，指揮中心決議加嚴機組人員檢疫規範，將居家檢疫時間拉長為7天居家檢疫並採檢後，再加7天自主健康管理，今（25）日指揮中心指揮官陳時中表示，有考慮時間縮短，可能會調整為到「5+9天」的檢疫規格。
指揮中心昨天公告，3月1日起恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，並恢復低或中低風險國家、地區的可入境人士來台從事短期商務者申請縮短居家檢疫，現在有航空公司希望三月能爭取機組員檢疫放寬。對此，陳時中表示，民航局已訂定航空公司管理責任的釐清和管理辦法，辦法已經送到指揮中心，正在研議中，考量九個通報案例中，有七個是航空公司自己通報的，相信航空公司有在盡責管理，所以考量縮短機組員檢疫時間。陳時中指出，目前考量的方案是將居家檢疫期間縮短為5天，再加9天自主健康管理，最終方案有機會在下周出爐。
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