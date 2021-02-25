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穩定供水品質　水公司坪頂場通過環境管理系統驗證

記者黃守作／高雄報導

2021-02-25 21:00:00

▲台灣自來水公司第七區管理處坪頂淨水場通過環境管理系統國際驗證之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2021.02.25)
▲台灣自來水公司第七區管理處坪頂淨水場通過環境管理系統國際驗證之殊榮。(圖／記者黃守作攝，2021.02.25)
台灣自來水公司第七區管理處坪頂淨水場於日前通過環境管理系統ISO 14001國際驗證之殊榮，於今(25)日由該處副處長徐志宏代表接受，以資鼓勵。
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台灣自來水公司第七區管理處處長武經文表示，該公司為達成供水穩定、可靠、質優、量足及永續經營的使命，並配合政府落實國營事業全面品質管理制度，乃引進ISO環境管理系統，期結合自來水廠之環境管理實務與國際標準規範(ISO14001驗證標準)接軌，逐步實踐企業對環保之社會責任，並訂定環境政策「符合環保法規、著重污染防治、落實資源利用、全員一同參與、促進社區和諧、持續提昇改善」，作為自來水公司環境管理系統推動的最高指導原則。
武經文指出，為此該處坪頂淨水場乃委託科建管理顧問公司專業輔導，在坪頂淨水場全體同仁共同推行建置ISO14000環境管理系統工作，經長時間的努力，終於通過格瑞國際驗證公司ISO 14001驗證，今(25)日在坪頂淨水場會議室，由自來水公司總管理處副總經理吳振榮見證下完成授證。
武經文說，坪頂淨水場為高雄地區民生及工商產業重要供水來源，其位於高雄市西南方大樹區小坪里，每日出水量約55萬CMD，供水人口達120萬人，供水區域包括高雄市大樹、仁武、岡山、橋頭、大社等區，以及鳳山區北門地區、楠梓、左營及北高雄等地區，此次通過環境管理系統ISO14001驗證之殊榮，未來淨水場經營運作更能接軌國際標準，並朝向永續發展的管理制度邁進。
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