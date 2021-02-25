穩定供水品質 水公司坪頂場通過環境管理系統驗證
記者黃守作／高雄報導
2021-02-25 21:00:00
台灣自來水公司第七區管理處坪頂淨水場於日前通過環境管理系統ISO 14001國際驗證之殊榮，於今(25)日由該處副處長徐志宏代表接受，以資鼓勵。
台灣自來水公司第七區管理處處長武經文表示，該公司為達成供水穩定、可靠、質優、量足及永續經營的使命，並配合政府落實國營事業全面品質管理制度，乃引進ISO環境管理系統，期結合自來水廠之環境管理實務與國際標準規範(ISO14001驗證標準)接軌，逐步實踐企業對環保之社會責任，並訂定環境政策「符合環保法規、著重污染防治、落實資源利用、全員一同參與、促進社區和諧、持續提昇改善」，作為自來水公司環境管理系統推動的最高指導原則。武經文指出，為此該處坪頂淨水場乃委託科建管理顧問公司專業輔導，在坪頂淨水場全體同仁共同推行建置ISO14000環境管理系統工作，經長時間的努力，終於通過格瑞國際驗證公司ISO 14001驗證，今(25)日在坪頂淨水場會議室，由自來水公司總管理處副總經理吳振榮見證下完成授證。武經文說，坪頂淨水場為高雄地區民生及工商產業重要供水來源，其位於高雄市西南方大樹區小坪里，每日出水量約55萬CMD，供水人口達120萬人，供水區域包括高雄市大樹、仁武、岡山、橋頭、大社等區，以及鳳山區北門地區、楠梓、左營及北高雄等地區，此次通過環境管理系統ISO14001驗證之殊榮，未來淨水場經營運作更能接軌國際標準，並朝向永續發展的管理制度邁進。