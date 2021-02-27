NBA／3屆得分王改打主控 傳球第一的哈登是籃網起飛關鍵
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-27 12:00:00
知名球評Kendrick Perkins近期在談論MVP相關話題時，罕見的沒有大張旗鼓地為自己的好兄弟LeBron James拉票，相反的他表示籃網後衛James Harden，才是本季聯盟最強的球員。雖然這種說法爭議不少，但「大鬍子」在轉隊後，確實打出了自己生涯至今最好的幾場團隊籃球。
籃網「三巨頭」在經過第一個月的磨合後，目前似乎慢慢找到彼此之間的化學效應，球隊在籃下以及防守端仍存在著一些問題，可是這在3人可怕的火力展示下，就不值一提了。3名超級球星一起打球，往往會出現球權問題，然而籃網從一開始就做的很好，原因在於球隊以及球員早早就達成了讓Harden擔任主控、讓Kyrie Irving去盡情飆分的共識。其結果就是前者打出了生涯至今最高效率的一個賽季。本季為籃網出賽19場，Harden場均可得到25.2分、11.6次助攻、8.5個籃板，命中率為49.5%，生涯賽季次高，39.4%的三分命中率，則是生涯新高。曾經是3屆聯盟得分王的他，如今專心在組織上，這本來就是他擅長的東西，Harden目前場均觸球95次，傳球次數為69.4次，他在籃網的進攻回合中有42.9%以傳球作為收尾，這項數據幾乎是另外兩名球星Kevibn Durant和Irving之合。有了他梳理進攻，籃網過去「一個人單打，四個人看」的情況不復見，球隊進攻端出手變的更加合理，打得也更有效率。因此儘管三人合體至今，因為傷病以及聯盟健康管理規則，一起上場的次數並沒有太多，但籃網仍然在缺兵少將時打得很有競爭力，特別是對分區前8強的隊伍特別強勢，被喻為是「強隊殺手」。次前籃網已21勝12敗在東區排名第2，但僅落後給排名第1的費城76人半場勝差，未來等全員到齊，這支超級球隊還能激盪出怎麼樣的火花，讓人期待。