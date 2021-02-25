馬英九堅持「九二共識」　張銘祐：台灣人不接受

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張銘祐表示，馬英九是罵邱太三「不負責任」，其實就是項莊舞劍，意在罵台啦！馬英九堅持的「九二共識」是「一中各表」，但是中國的「九二共識」卻是「一個中國」，而從來都不承認有「一中各表」這回事，邱太三有說錯嗎？張銘祐指出，習近平2019於《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動發表談話時，用「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」來形容「九二共識」，並首度加上「一國兩制」是「實現國家統一的最佳方式」，這就是邱太三說的「新的加註」。張銘祐強調，我們始終未接受「九二共識」，主要原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」；這就是台灣人為什麼不接受「九二共識」的具體表現，因為很明顯九二共識不存在。張銘祐反問，馬英九2020年9月24日對中國大陸國台辦的官方微博發表「九二共識問答」，解釋「九二共識」來由一事做出表示，「站出來面對九二共識是好現象，但希望能做出符合歷史的澄清」；但要是中國沒有新加註，馬英九幹嘛說希望做出符合歷史的澄清？張銘祐質疑，馬英九2020年11月7日在馬習會5週年研討會中說，期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識！」因此，要是中國沒有新加註，馬英九幹嘛期待回到原汁原味的「九二共識」？張銘祐說，馬英九自己很清楚，他的九二共識跟中國九二共識，沒有共識，他的九二共識跟台灣人九二共識，也沒有共識，邱太三有說錯嗎？沒有！有錯的是馬英九，這應該是台灣人的共識；馬英九一再的睜眼說瞎話，說明他真的應該閉嘴就好，台灣的事真的不關他的事！