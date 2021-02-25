羽球／15連勝3冠王不容易 李洋：每一場都覺得要輸了
記者鍾東穎/台北報導
2021-02-25 15:47:41
我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在泰國賽豪取15連勝、3連冠，世界排名衝上新高第3，今(25)日結束隔離出席記者會，李洋坦言，15連勝真的不簡單，這是巨大的肯定，「每一場我都覺得要輸了。」
「麟洋配」在2站泰國賽和年終賽封王，締造15連勝，王齊麟坦言，「第一站打完身體很疲憊，第二站其實覺得好像快撐不下去，但好在前半年訓練基礎打得蠻厚的，才能夠撐完，到最後一站當然是靠意志力在支撐。」「我真的覺得每一場我們要輸了。」李洋在旁補充道，「覺得今天不可能再贏了吧。」並認為這次最大收穫是信心，「給我們這個組合在2019年開始搭配後，算是巨大的肯定，在我的認知裡面要連拿15場並不是那麼容易的一件事情。」兩人世界排名也衝上新高，王齊麟表示，「去年全英賽結束後都在台灣練習，這次成績證明訓練是有效的，最終目標還是奧運，希望延續這個氣勢。泰國賽因為有幾組頂尖的選手沒來參賽，我們不能因為排名到了就自滿，自己的缺點再去改進，好好準備奧運會。」教練陳宏麟認為「麟洋配」要挑戰世界第1的印尼「小黃人」組合不是沒有機會，實力落差不大，但要如何運動自己的優勢，還要克服心理壓力，這是目前最大課題，之後參賽計畫因疫情不前往歐洲，以亞洲4站為主。