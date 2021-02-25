被強迫買4萬保養品！他抖黑心店家「恐怖手法」　網傻了

許多人對於「臉部保養」相當注重，通常會趁著百貨週年慶時，替自己的保養品大補貨，不過，就有一名男網友發文抱怨，表示女友日前向他坦承自己被強迫推銷了4萬多元的保養品，每個月還要分期付款2000元，一共分24期，讓他覺得不對勁便上網查了一下，豈料結果讓他超傻眼，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示他發現女友最近花錢花很快，直到某天女友才向他坦承自己被強迫推銷，花了4萬多元買保養組合，「身為一個直男對保養品的價錢我是不懂啦，但身為一個學生花四萬元買保養品肯定不正常，每個月要分期付款近兩千共24期，拿出來的商品也是破天荒的貴」。

原PO上網查了一下，發現該牌子一瓶120ml的乳液竟然就要價16800元，也讓他傻眼「還真的是黃金做的，才可以賣到那麼貴，名字取那麼浮誇，一看就知道不是什麼好東西」，他並指出網路上也有很多苦主抱怨，該賣家會用各種打擾的方式，讓人一定要付錢才離開，「先用騙人的方式，博得人的同情，讓你走到店裡，再用貪小便宜的心態買大送大，但售價喊超高」。

▲一名男網友發文抱怨，表示女友日前被強迫推銷了4萬多元的保養品組合。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，也有許多過來人紛紛抱怨，「那些東西一折我都嫌貴」、「真的很糟糕！之前外婆也是被騙刷了三十幾萬」、「產品貴到靠X，效果也很普，我媽上次也被推銷到刷卡十萬元」、「走過路過千萬不要理他們，這家都是一樣的手法」、「上次跟朋友逛百貨公司經過直接被拉過去，手上直接被抹東西超無言」、「惡名昭彰」、「太傻眼了」。

另外，還有曾經在該品牌工作的網友透露，「之前去工作過幾天就馬上離職，老屁股臉皮都有夠厚，超強迫客人買，一看到客人就馬上拿抽獎的東西往死裡貼，還在那邊沾沾自喜的說『這樣客人才會買啊』，連自家員工都沒人在用的產品，別人怎麼可能還會想買啊」。（編輯：郭佩蓉）