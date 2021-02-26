女兒書包淹水「課本2倍大」 潘若迪：不曉得遺傳誰
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-26 08:00:00
潘若迪女兒潘朵拉升國小3年級，開學第1天開心領新課本，放學未留意書包內水壺，導致新課本全數「泡湯」。當晚潘若迪驚見課本已爛成一團超傻眼，趕緊出動全家人急救援仍無法全乾，束手無策只好掛曬陽台風乾。面對膨脹2倍大的課本，潘若迪只好安慰自己：「女兒真會唸書，瞧這些課本多大。」
這回潘朵拉的課本會發生慘況，是因為書包內的水壺沒鎖緊，當時眼尖同學就有發現並提醒她：「拉拉妳的書包在滴水。」潘朵拉當下不以為意沒立即處理，回家後將書包放置地板忘記檢查，當潘若迪發現為時已晚，水已從書包周圍滲出，他火速把課本拿出來攤開一張一張壓拭，再用吹風機吹，儘管全力補救恢復狀況仍不如預期，潘若迪盤算如果最後還是不堪使用，只好聯繫校方買套全新的課本。潘若迪笑說潘朵拉從小就粗線條少根筋，這並非頭一遭發生迷糊事件。潘朵拉曾把同學外套穿回家，潘若迪一頭霧水問：「外套是誰的？」潘朵拉還滿臉問號搞不清楚是哪位同學的外套；某天從家中帶便當去學校吃，回家後打開便當袋裡頭竟然是個空飯碗。各種迷糊事件都令潘若迪哭笑不得，他表示自己在行峻言厲的軍式家庭成長，從小到大沒犯過迷糊，潘若迪無奈苦笑：「拉拉個性不曉得是遺傳到誰。」