誰第一個接種疫苗掀爭議　韓國政府不指定

（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國明天開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，但廣受關注的由誰第一個接種疫苗一事爭議不斷，疾病管理廳今天宣布不指定特定對象，在全國同時開始接種。
韓國疾病管理廳今天透過新聞稿表示，26日上午9時開始為全國療養醫院、療養設施65歲以下居住者及員工施打疫苗，於9時接種疫苗的「都是首位接種者」。之前已有許多國家開始接種疫苗，各地首位接種者施打疫苗時都吸引媒體到場採訪報導，包括去年底的全世界首位接種疫苗者、90歲的英國婦人，美國是一位非裔女性護理師率先接種，在塞爾維亞則是由總理作為領頭羊。韓國媒體推測，疾病管理廳不指定首位接種者，可能是因為政界近期就此議題爭議不斷，部分在野黨人士要求總統文在寅先親身接種疫苗，讓民眾可以更安心施打；執政黨共同民主黨對此大力反對。不過，執政黨稱「不能將元首當作試驗對象」的說法引發輿論反彈。疾病管理廳只得再次出面表示疫苗安全性「沒有問題」，也並非將首位接種民眾視為試驗白老鼠。首批在韓國施打的COVID-19疫苗是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford）研發的疫苗，由韓國SK生物科學公司（SK Bioscience）代為生產後配送至全國各地接種中心。但韓國食品醫藥品安全處先前核發AZ疫苗使用許可時，特別建議65歲以上高齡族群謹慎評估後施打，疫苗安全性及效果受到質疑。2017年5月就任總統的文在寅現年68歲。也有醫護人員匿名抗議疫苗分配不公，稱醫護人員施打疫苗種類並非全院統一，而是依職務分配，例如負責確診者的醫療人員接種輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗，一般行政人員則分配施打AZ疫苗。（編輯：郭中翰）1100225