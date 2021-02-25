萊豬表決3綠委跑票 中評會決議：停權1年、再犯停3年
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-25 16:25:53｜2021-02-25 16:27:20
去年底立法院展開萊豬表決大戰，有3個民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌在表決時棄權、跑票，遭立院黨團移送黨中央中評會處理。中評會今（25）日下午召開會議，做出最後決議，這3人停權1年，若再犯就停權3年，並建請中執會做為下次提名的參考，決議後立即生效。
針對3人跑票，民進黨立院黨團去年12月底曾開黨團大會決議，在「黨團權利」的部分，予以停權3年、罰款3萬元的處罰，也依黨團組織規程，移送中央黨部當作提名參考。民進黨中評會今日下午則針對3人「黨員權利」的部分開會討論，在歷經大約1個多小時的討論之後，中評會主委康裕成受訪表示，會中結論是停權1年，不過有但書，若再犯，就停權3年。而今天除了她之外，與會者有8人，同意票和不同意票是5比3。康裕成也說，經中評會決議之違紀案，不得再行異議，決議後即刻生效。據轉述，今天屬於英系的中評委陳明文、張芬郁缺席。會中先討論是否停權3年或2年，眾人都覺得太重，最後討論停權1年，在新系成員的堅持下，除了停權1年，還要加上但書，如果再犯，就停權3年。在討論過程中，中評委陳坤榮一度提議說出，若再犯就開除黨籍這樣的重話，但提議並未被採納。據了解，屬於正國會系統的中評委許昭興認為，只要記警告就好，不要停權；而中評委林寶興則主張僅停權半年；另外，中評委張志豪也提出，停權1年，但不要加但書。不過，最後上述3案都沒有通過。