NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

足球／以行動支持台灣足球　展逸國際宣布跨足企甲聯賽

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-25 16:09:51

▲展逸國際企業近年推廣台灣基層足球發展，舉辦許多訓練營與邀請賽，董事長張憲銘(左二)熱愛足球也相當支持。（圖／展逸國際）
▲展逸國際企業近年推廣台灣基層足球發展，舉辦許多訓練營與邀請賽，台灣隊長陳柏良(左三)、董事長張憲銘(左二)熱愛足球也相當支持。（圖／展逸國際）
推廣足球不僅要向下紮根，也要往上看齊，展逸國際今(25)日宣布，即將以「展逸天行者」，攜手台北市大足球隊，參與國內最高殿堂「台灣企業足球甲級聯賽」，期待在不久的將來踏上企甲頂尖戰場，展望2021全新賽季。
我是廣告 請繼續往下閱讀
展逸國際從2017年起舉辦BE HEROES足球菁英學院，與台灣隊長陳柏良用實際行動協助台灣基層足球發展，2018、2019年更舉辦國際高中足球邀請賽，2020年儘管受到疫情影響，展逸沒有停下腳步，仍提供菁英球員們揮灑球技的舞台，年底於台北田徑場舉辦BE HEROES菁英對抗賽，由BE HEROES菁英隊對決U20潛力培訓隊，受到多方關注與響應，圓滿成功。
▲展逸國際企業董事長張憲銘常於表演賽中親自下場擔任守門員。（圖／展逸國際提供）
▲展逸國際企業董事長張憲銘常於表演賽中親自下場擔任守門員。（圖／展逸國際提供）
回想與足球結緣的過程，展逸國際企業董事長張憲銘表示，受到台灣隊長陳柏良與凱基銀行董事長魏寶生的影響很多，跟他們認識越深，也才發現自己對足球的熱情越來越多。
至於支持球隊契機，張憲銘表示，因緣際會認識了台北市大足球隊教練張武業，對於球隊經營，雙方聊了許久，因為看準青年球員的潛力，希望能提供運動員追求夢想的舞台，張憲銘毅然決然與台北市大足球隊合作。「展逸的LOGO是一對翅膀，我們期許自己像是天使創投者，看到潛力十足標的，以天行者之名，與其攜手一同成長，展翅高飛。」
展逸國際也透露球隊動態，預計3月份將曝光球隊相關視覺，包含形象影片、球衣設計與球員陣容等，球隊未來也將參與公益活動，並投入社區活動，希望能將足球的熱情傳遞給更多的人，請外界拭目以待。
▲展逸國際企業將投入企業甲級足球聯賽，董事長張憲銘相當期待。（圖／展逸國際提供）
▲展逸國際企業將投入企業甲級足球聯賽，董事長張憲銘相當期待。（圖／展逸國際提供）
 
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
33.8%66.2%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.52%95.48%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀