藍白合？江啟臣、費鴻泰、林為洲全正面看待
記者陳弘志／台北報導
2021-02-25 16:35:15｜2021-02-25 16:49:23
台北市長柯文哲昨天出席國民黨舉辦的論壇引發「藍白合」議論，國民黨今（25）日舉辦立法實務研討會，黨主席江啟臣、立法院黨團前後任總召費鴻泰、林為洲對此都正面看待，費鴻泰甚至表示在立法院與民眾黨在議題合作上，不排除是「進行式」。
江啟臣進場前受訪表示，昨天只是一場論壇，不管內容、形式都僅是如此，如果是政黨合作，絕對會有充分的黨內溝通與準備。他坦承論壇舉辦的過程中，在聯繫與溝通上確實有點問題，黨內會檢討。一個健康的政黨內部有不同意見，是很正常的。記者問「藍白合，是否可能出現倒江聲浪」？江啟臣回答，他不知道，但從他上任以來，就聽說有挺江、反江的聲音，但他只是把該做的事情做好。國民黨不是一言堂，有不同的聲音，不見得就是分裂。政黨就是以溝通為開始，然後凝聚共識，再解決問題，這也是所有黨員希望看到黨主席在做的。記者問「柯文哲昨天在論壇提到，立法院應該先解決囤房稅，才能解決居住正義的問題，這樣是你輸了嗎？」江啟臣回答，論壇不是比輸贏，是提供不同的看法，如果只有相同意見，就不用辦這場論壇，應該用健康、正面的心態來看意見交換。立法院國民黨團總召費鴻泰受訪表示，他認為「論壇見面」日後會變成常態，畢竟見面總比吵架好，在野黨能交換意見，他覺得滿好的。雖然第一次的感受度，大家都不一樣，他建議用平常心看待，總必「密室交易」好得多，外界也不需要在「藍白合」議題上繼續見縫插針。針對國民黨與民眾黨在立法院召委選舉的合作，費鴻泰表示，目前雙方還沒談到這議題，也不排除是還沒發生的「進行式」，國民黨也不排斥在好的議題上與民進黨合作，對任何人、任何合作都不排除。前黨團總召林為洲指出，他不覺柯文哲和江啟臣一起出席論壇有什麼不好，國民黨在立法院上會期就跟民眾黨合作得不錯，不論是法案或召委選舉。昨天只是一場論壇，卻被外界「過度解讀」為政黨合作，其實現在距離2022年選舉還很久。國民黨今天下午舉行立法實務研討會，江啟臣上台致詞時表示，上會期大家的表現都很好，但新的會期不會輕鬆。上會期他睡在議場、馬路上，這會期不知會睡在哪裡，期許大家繼續衝刺。