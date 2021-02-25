向華強父子申請移民被駁回　陸委會：依法可再提申請

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向華強在1990年代以電影賭神中「龍五」一角廣為國人熟知，去年與長子向佐申請依親移民，但是移民署今（25）日發新聞稿說，依據港澳來台許可辦法，認為兩人不符合22條的規定，內政部依規定駁回申請。

陸委會發言人邱垂正表示，港澳居民申請來台居留案，主管機關都是依據《港澳居民進入台灣地區居留許可辦法》，陸委會尊重主管機關的決定，但是對個案不予評論，向氏父子也可以重新再提出聲請案。

據了解，移民署拒絕向華強父子來台依親移民是基於「國安理由」與有案底。據了解，根據警政單位紀錄，向華強早年在台灣因為「有案底」，而多次被移民署拒絕入境紀錄，而向家與香港黑幫「新義安」素有淵源，在戒嚴時期的警備總部檔案中，更被官方標註為「新義安老大」。另外，由於向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會近年來承包中國全民國防教育計畫，遭指為中國進行紅色宣傳。

香港喜劇天王周星馳1997年之前曾多次申請移民加拿大遭拒，加國理由是周星馳曾在向華強旗下電影公司拍過戲，且加拿大方面認為向華強旗下的永盛電影公司與香港「新義安」有關聯，加國移民單位因而認為周星馳為香港黑幫工作，因而拒絕周星馳的移民申請。