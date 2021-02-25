NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

向華強父子申請移民被駁回　陸委會：依法可再提申請

記者呂炯昌／台北報導

2021-02-25 17:11:42｜2021-02-25 17:26:15

▲香港演藝名人向華強父子申請依親移民遭移民署否決，陸委會表示，可以再提出申請。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.25）
▲香港演藝名人向華強父子申請依親移民遭移民署否決，陸委會表示，可以再提出申請。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.25）
香港演藝名人向華強（龍五）父子申請來台依親移民，今（25）日傳出遭到主管機關內政部移民署被駁回。對此，陸委會表示，尊重主管機關決定，而當事人可依法再度提出申請。
我是廣告 請繼續往下閱讀
向華強在1990年代以電影賭神中「龍五」一角廣為國人熟知，去年與長子向佐申請依親移民，但是移民署今（25）日發新聞稿說，依據港澳來台許可辦法，認為兩人不符合22條的規定，內政部依規定駁回申請。
陸委會發言人邱垂正表示，港澳居民申請來台居留案，主管機關都是依據《港澳居民進入台灣地區居留許可辦法》，陸委會尊重主管機關的決定，但是對個案不予評論，向氏父子也可以重新再提出聲請案。
據了解，移民署拒絕向華強父子來台依親移民是基於「國安理由」與有案底。據了解，根據警政單位紀錄，向華強早年在台灣因為「有案底」，而多次被移民署拒絕入境紀錄，而向家與香港黑幫「新義安」素有淵源，在戒嚴時期的警備總部檔案中，更被官方標註為「新義安老大」。另外，由於向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會近年來承包中國全民國防教育計畫，遭指為中國進行紅色宣傳。
香港喜劇天王周星馳1997年之前曾多次申請移民加拿大遭拒，加國理由是周星馳曾在向華強旗下電影公司拍過戲，且加拿大方面認為向華強旗下的永盛電影公司與香港「新義安」有關聯，加國移民單位因而認為周星馳為香港黑幫工作，因而拒絕周星馳的移民申請。
▲向華強（左）父子申請「依親居留」，但其家族與中共關係密切，引發外界關注。（圖／翻攝微博）
▲向華強（左）父子申請「依親居留」，但因為國安與有案底遭移民署退回。（圖／翻攝微博）
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
33.8%66.2%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.52%95.48%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀