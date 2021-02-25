內幕／護藻礁與綠營決裂 環團為拚公投連署向藍營求救
記者吳承翰／台北報導
2021-02-25 18:24:52｜2021-02-25 18:32:55
國民黨近日大動作力挺「珍愛藻礁公投」連署，把地方性的環保議題拉高成為全國性的藍綠對決。據了解，該公投連署的進度原本相當緩慢，直到過年前，數量僅約6萬份。公投提案領銜人潘忠政曾向友人表達擔憂，後來，在台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃的牽線下，和國民黨智庫取得聯繫。過年後，智庫永續發展小組召集人陳宜民在18日的智庫會議中報告此案，智庫副董事長周守訓當場拍板通過，22日上午國民黨隨即舉行記者會聲援，當日晚間黨主席江啟臣也跟進簽署、發文，一場藍綠角力戰就此展開。
陳宜民受訪表示，他在第9屆立法院擔任社福及衛環委員會召委時，就曾帶著立委們到藻礁保護區考察、開會，過年前在共同友人葉光芃的牽線下，跟搶救藻礁行動聯盟搭上線。經過智庫研究後，他在年後幹部會議中向周守訓報告，周認為藻礁議題很重要，就要他們開記者會處理。國民黨智庫隨即在隔週一，也就是2月22日舉行記者會，呼籲民眾響應公投連署，還羅列出多達15位黨籍立委，他們提供自己的國會辦公室和地方服務處用來當連署據點，當天晚間，江啟臣也簽下連署、發布新聞，引起廣大迴響。陳宜民坦言「當初想說幫個忙試試看，沒想到效果會這麼好。」總統蔡英文自2016年就任後，便希望定期和找環團溝通，從那年開始，每年6月府方找來環團開會，讓每個團體針對他們關心的議題當面向蔡英文提出建言，由蔡指示相對應的部門協助，並於次年的1月開檢討會議、驗收成果。據了解，針對藻礁議題，蔡英文曾親口承諾「這件事需要經過辯論、聽證後才行動」，隨著2018年環評案通過，搶救藻礁聯盟對於辯論、聽證的要求越來越迫切，去年6月時，農委會主委陳吉仲曾主動接球，表達協助意願，未料2個月後蔡英文拍板萊豬進口，陳吉仲站在風頭上的第一線，此事也就被擱置。一名知情的環團人士抱怨，行政單位跟他們溝通時都在「摸頭」，他們的訴求過了好幾年都沒有實質進展，到了去年7月，他們終於決定一方面跟執政團隊溝通，另一方面逕行展開公投連署，未料這個舉動形同向執政黨宣戰，自從發起公投後，他們跟綠營連私下的溝通管道也斷線。該人士指出，今年1月在開檢討會議時，搶救藻礁聯盟也問列席的總統府副秘書長李俊俋何時能開聽證會，未料李說「已經進入公投程序就不方便開」，讓他傻眼直呼「蔡英文的承諾居然在任內就轉彎」。在國民黨跳下來大力聲援之後，藻礁公投的聲量大增，民進黨也謹慎以對。在24日的民進黨中常會上，民進黨秘書長林錫耀在報告黨務時，就要黨中央密切關注此案發展。過去環團長期與綠營友好，現在卻轉而尋求藍營的協助，因搶救藻礁而衍生的這場朝野攻防戰，恐怕一時還無法平息。