影／印度舞團大秀巴西戰舞！力與美的張力一次看
記者賴正琳/綜合報導
2021-02-25 17:13:23
結合力與美的卡波耶拉（Capoeira），俗稱巴西戰舞，其魅力在於它既是戰鬥，又是跳舞，能夠戰鬥卻又不失美感。原本是一種16世紀時由巴西黑奴所發展出的文化藝術，卻於近年在亞洲大為流行，甚至連台灣都有台大卡波耶拉社和台灣卡波耶拉協會。影片中的印度舞團展示這項絕活，只見舞者身手矯健地面對面跳舞，像是攻擊出招，又像是現代舞蹈，讓人目不轉睛。
在過去，卡波耶拉有極濃厚的戰鬥用途，流於街坊巷弄間，成為幫派械鬥的利器，曾經一度被巴西政府明文規定，禁止練習，被抓到者會被處以極刑或是處死。雖然已經存在數百年，但一直到1930年代以後卡波耶拉舞才正式地被允許在民間習授流傳。這項技藝在2014年入選世界無形文化遺產，是淵源久遠的藝術表演形式。卡波耶拉的舞者圍成一個圓圈，在圓圈中心的兩位舞者彼此交戰。舞蹈的動作需要高度的身體靈活性。圍成圓圈的其他舞者則歌唱、念誦，拍手，並演奏打擊樂器。卡波耶拉圓圈由一群男女組成，其中包括師父、檯面下的師父及徒弟。師父是此戰舞知識的傳承者和守護者，有責任教導舞目，並保持該群體的凝聚力，以及對儀式規範的遵守。師父通常演奏單一的打擊樂器，開始念誦，並主導戰舞的時間和節奏。所有的參與者都應知道如何製作和演奏樂器，唱誦共同的曲目，即興創作歌曲，了解和尊重道德與行為規範準，以及表演各種的動作，舞步和敲擊。卡波耶拉圈的知識和技能，是透過觀察和模仿來學習。此外，它也具有肯定社群、團體和個人之間相互尊重的功能，並且能促進社會融合，增進對於反抗壓迫的歷史記憶。