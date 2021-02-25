游淑慧：建商嗆囤房稅1年內改回來 果真柯文哲上任就改
記者丁上程／台北報導
2021-02-25 17:32:36
台北市長柯文哲昨（25）日應國民黨主席江啟臣之邀，參加藍營舉辦的2030願景台灣論壇，過程中柯文哲兩度向江啟臣喊話，希望針對囤房稅、空屋稅等稅制，立法院修法「不要打假球」。會後也引發社會各界議論。對此國民黨台北市議員游淑慧就批評，當初時任市長郝龍斌卸任前，曾立法規範囤房稅率3.6%，結果柯文哲上任後，疑似迫於建商壓力，不僅給建商寬限期，還把稅率調降為2%。
游淑慧今天下午接受媒體訪問時，回顧103年郝龍斌卸任前，因為想訂定囤房稅，但又不想帶給下屆市長困擾，並認為「壞人我來當」，當年10月即三讀通過囤房稅相關法案。游淑慧直言，當初就有建商向議員嗆聲，表示「沒關係你郝龍斌給我們調稅，柯文哲答應我們一年內就改。」結果九月柯市府就送交議會新版本，提案中還幫建商講話，說建商蓋房子不是為了囤房，為了避免房屋交易市場波動，過高稅率不好，所以給建商寬限期，寬限期稅率只有2%。針對市府副發言人魏佑任頻頻強調，郝龍斌任內的囤房稅率是最低的1.2%，游淑慧也反嗆「廢話，那時候全台灣根本還沒有囤房稅！」游也猛酸柯文哲找對發言人，「想找像王浩宇一樣的發言人，現在果然找到這樣的發言人，只想跟柯市長及發言人說，不說謊很難嗎？」游淑慧強調，紀錄不會說謊、提案不會說謊、公文不會說謊，會說謊的只有政客。