NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

游淑慧：建商嗆囤房稅1年內改回來　果真柯文哲上任就改

記者丁上程／台北報導

2021-02-25 17:32:36

國民黨台北市議員游淑慧25日提出公文指出，當初103年時任市長郝龍斌在卸任前，讓囤房稅相關法案三讀通過後，隔年到柯文哲上任後隨即調降，更增加寬限期，並在提案中為建商講話。
▲國民黨台北市議員游淑慧25日提出公文指出，當初103年時任市長郝龍斌在卸任前，讓囤房稅相關法案三讀通過後，隔年到柯文哲上任後隨即調降，更增加寬限期，並在提案中為建商講話。（圖／記者丁上程攝，2021.02.25）
台北市長柯文哲昨（25）日應國民黨主席江啟臣之邀，參加藍營舉辦的2030願景台灣論壇，過程中柯文哲兩度向江啟臣喊話，希望針對囤房稅、空屋稅等稅制，立法院修法「不要打假球」。會後也引發社會各界議論。對此國民黨台北市議員游淑慧就批評，當初時任市長郝龍斌卸任前，曾立法規範囤房稅率3.6%，結果柯文哲上任後，疑似迫於建商壓力，不僅給建商寬限期，還把稅率調降為2%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北市議員游淑慧找出當年台北市長柯文哲上任後，就提案下修囤房稅率，甚至為建商說話，表示「大幅提高稅率會影響房市交易」。（圖／游淑慧提供）
▲台北市議員游淑慧找出當年台北市長柯文哲上任後，就提案下修囤房稅率，甚至為建商說話，表示「大幅提高稅率會影響房市交易」。（圖／游淑慧提供）
游淑慧今天下午接受媒體訪問時，回顧103年郝龍斌卸任前，因為想訂定囤房稅，但又不想帶給下屆市長困擾，並認為「壞人我來當」，當年10月即三讀通過囤房稅相關法案。游淑慧直言，當初就有建商向議員嗆聲，表示「沒關係你郝龍斌給我們調稅，柯文哲答應我們一年內就改。」結果九月柯市府就送交議會新版本，提案中還幫建商講話，說建商蓋房子不是為了囤房，為了避免房屋交易市場波動，過高稅率不好，所以給建商寬限期，寬限期稅率只有2%。
針對市府副發言人魏佑任頻頻強調，郝龍斌任內的囤房稅率是最低的1.2%，游淑慧也反嗆「廢話，那時候全台灣根本還沒有囤房稅！」游也猛酸柯文哲找對發言人，「想找像王浩宇一樣的發言人，現在果然找到這樣的發言人，只想跟柯市長及發言人說，不說謊很難嗎？」游淑慧強調，紀錄不會說謊、提案不會說謊、公文不會說謊，會說謊的只有政客。
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
33.8%66.2%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.52%95.48%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀