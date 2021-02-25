228連假搭公車遊台中 「樂遊臺中推薦路線圖」可導遊
記者金武鳯/台中報導
2021-02-25 17:35:38｜2021-02-25 17:36:50
228連假何處去？台中市觀旅局為便利遊客輕鬆造訪台中觀光景點，繪製第一版「臺中市公車－樂遊臺中推薦路線圖」，搭配「台中觀光旅遊網」介紹的景點攻略、特色美食、農特產品及合法優質民宿等旅遊資訊，來台中旅遊不用費神開車，搭乘臺中市公車，就能輕鬆體驗臺中山、海、屯及都會觀光城市迷人風情與魅力。
中市長盧秀燕上任以來，積極推行雙十公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，達到節能減碳目標。觀旅局為擴大政策效益，便利旅客搭公車遊台中，製做的第一版「臺中市公車－樂遊臺中推薦路線圖」已出爐，正逢228連假，觀旅局呼籲民眾連假出遊，不妨規劃來趟臺中公車之旅。觀旅局長林筱淇表示，臺中市擁有超過二百條公車路線，透過綿密公車路網，讓市民及旅客深入臺中各地，不僅便利又經濟實惠，是許多旅客暢遊臺中首選交通工具。為此，觀旅局積極整合資源，繪製第一版「臺中市公車－樂遊臺中推薦路線圖」，鼓勵市民及旅客搭配「臺中觀光旅遊網」介紹的景點攻略、特色美食、農特產品及合法優質民宿等各項旅遊資訊，搭乘臺中市公車輕鬆體驗臺中山、海、屯、都觀光城市新魅力。228連假即將來臨，如何搭公車遊臺中？林局長推介，從臺中火車站出發，先步行到附近的綠川及柳川，欣賞水岸廊道日夜不同風貌，順道品嘗附近美味刈包、甜點，或到宮原眼科、第四信用合作社觀賞老建築新風貌。 接著可搭乘11路或5路公車前往美術館、草悟道、自然科學博物館、一中商圈、逢甲夜市等市區熱門景點；也可搭乘台灣大道專用道的300路至310路公車前往植物園、第六市場、東海大學、靜宜大學等地散步享美食。林局長接著說，想要探訪山城區域，可搭乘153路、155路、91路、207路公車，即可快速直達山城區域，走訪東勢客庄街區、東豐自行車綠廊、新社菇鄉、谷關溫泉、麗寶樂園、月眉糖廠等，感受多元風光。如果想要去海線看看一生必訪的高美濕地夕陽、梧棲漁港吃海鮮，可搭乘111路、688路公車。若是想要探訪臺中屯區景觀，可搭乘201路或151路公車，見證霧峰林家宮保第、光復新村等百年歷史風華。觀旅局表示，「臺中市公車－樂遊臺中推薦路線圖」已置於「臺中觀光旅遊網」，歡迎民眾踴躍下載(https://pse.is/3cb9hj )，尋找你最喜歡的臺中漫遊路線輕鬆自在慢慢玩。