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兔兔有超柔軟「迷人嘴邊肉」　網：好像能嗑掉一個地球！

文/寵毛網

2021-02-28 22:00:00

兔兔擁有超柔軟的迷人嘴邊肉！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲兔兔擁有超柔軟的迷人嘴邊肉！（圖／Instagram＠and_olive_）
這看起來也太柔軟了吧！日本一名飼主Instagram＠and_olive_養了一隻圓滾滾的大兔兔叫奧力弗（olive），甜蜜的焦糖棕毛色搭上兔兔柔軟扎實的嘴邊肉，每一個角度都可愛地讓人想尖叫！
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▲圓圓的好像一顆球！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲圓圓的好像一顆球！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲奧力弗：呀！沾到嘴巴上了（舔）（圖／Instagram＠and_olive_）
▲奧力弗：呀！沾到嘴巴上了（舔）（圖／Instagram＠and_olive_）
▲奧力弗：是花椰菜啊！（嚼嚼嚼）（圖／Instagram＠and_olive_）
▲奧力弗：是花椰菜啊！（嚼嚼嚼）（圖／Instagram＠and_olive_）
光近距離看著奧力弗肥嘟嘟、毛澎澎的臉頰，少女心就被「砰」一聲點燃，而牠的主人非常喜歡拍攝奧力弗吃東西的照片，畫面中只見牠嘴巴上下不停擺動地嚼嚼嚼，彷彿只要時間允許，牠能吃掉世上所有的東西！
▲花椰菜好吃好吃！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲花椰菜好吃好吃！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲唉唷！好大一朵！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲唉唷！好大一朵！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲對到真滴不錯！（圖／Instagram＠and_olive_）
▲對到真滴不錯！（圖／Instagram＠and_olive_）
看兔兔吃東西實在太療癒啦！此兔兔的Instagram目前已達13萬個追蹤數，粉絲們也紛紛留言說：「好想捏爆牠臉頰！！」、「兔兔第一名！」、「可以看這影片看整天～」、「太萌了～」。（編輯：李惠婷） 
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