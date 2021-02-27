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虎斑貓看著主人「面露嘲諷」嘴歪歪　網笑：計畫通！

文/寵毛網

2021-02-27 22:00:00

虎斑貓居然面露嘲諷歪嘴看主人！（圖／Twitter＠usagi_512）
▲虎斑貓居然面露嘲諷歪嘴看主人！（圖／Twitter＠usagi_512）
這表情到底是在想什麼？！奴才們對自家主子非常上心，日常一舉一動都牽連著人類的小小心臟，深怕牠們著涼或吃壞肚子。這天Twitter＠usagi_512家的貓貓如往常一般坐在自己的小窩，奴才也開心地與牠對視，但越看主子的越不對，突然間表情怎麼變得超嘲諷？
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▲如往常坐在窩中的主子（圖／Twitter＠usagi_512）
▲如往常坐在窩中的主子（圖／Twitter＠usagi_512）
▲突然表情就不一樣了！（圖／Twitter＠usagi_512）
▲突然表情就不一樣了！（圖／Twitter＠usagi_512）
▲這個臉是？？？（圖／Twitter＠usagi_512）
▲這個臉是？？？（圖／Twitter＠usagi_512）
主子的嘴角突然向左歪斜，直勾勾地盯著奴才看，這邪惡的表情嘲諷力滿點，彷彿此刻牠的小腦袋中蘊藏許許多多「不好」的思想，奴才被盯的不寒而慄，將照片PO上 Twitter直喊：「那張臉...…是什麼意思！？」。網友看到也紛紛留言：「這根本夜神月計畫通那張臉！」、「主子：昨天我尿在床上，你不知道吧！」、「好邪惡的臉啊！！」、「冠C痞笑」、「感覺要被陰了！！」。（編輯：李惠婷）
▲主子：什麼被陰？我很NICE的好嗎？（圖／Twitter＠usagi_512）
▲主子：什麼被陰？我很NICE的好嗎？（圖／Twitter＠usagi_512）
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