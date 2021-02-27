虎斑貓看著主人「面露嘲諷」嘴歪歪　網笑：計畫通！

這表情到底是在想什麼？！奴才們對自家主子非常上心，日常一舉一動都牽連著人類的小小心臟，深怕牠們著涼或吃壞肚子。這天Twitter＠usagi_512家的貓貓如往常一般坐在自己的小窩，奴才也開心地與牠對視，但越看主子的越不對，突然間表情怎麼變得超嘲諷？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲如往常坐在窩中的主子（圖／Twitter＠usagi_512）×▲如往常坐在窩中的主子（圖／Twitter＠usagi_512）▲突然表情就不一樣了！（圖／Twitter＠usagi_512）×▲突然表情就不一樣了！（圖／Twitter＠usagi_512）▲這個臉是？？？（圖／Twitter＠usagi_512）×▲這個臉是？？？（圖／Twitter＠usagi_512）主子的嘴角突然向左歪斜，直勾勾地盯著奴才看，這邪惡的表情嘲諷力滿點，彷彿此刻牠的小腦袋中蘊藏許許多多「不好」的思想，奴才被盯的不寒而慄，將照片PO上 Twitter直喊：「那張臉...…是什麼意思！？」。網友看到也紛紛留言：「這根本夜神月計畫通那張臉！」、「主子：昨天我尿在床上，你不知道吧！」、「好邪惡的臉啊！！」、「冠C痞笑」、「感覺要被陰了！！」。（編輯：李惠婷）▲主子：什麼被陰？我很NICE的好嗎？（圖／Twitter＠usagi_512）×▲主子：什麼被陰？我很NICE的好嗎？（圖／Twitter＠usagi_512）影／阿嬤握貓手「啪啪」打自己臉 黑貓問號：人類好怪！影／貓不愛防舔圈！主人奇想換「這個」 網笑：有味道～影／石燈籠「長出毛屁屁」 貓咪被偷摸嚇到：誰鹹豬手？